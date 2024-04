scopri le 4 posizioni da comprendere

Osservando il tuo cane potresti scoprire moltissime cose, come ad esempio le molteplici posizioni che le sue orecchie possono prendere e il loro significato.

Mentre noi esseri umani non abbiamo la capacità di muovere le orecchie, anzi alcuni riescono a farlo in realtà, i nostri amici a quattro zampe usano questa parte del corpo per comunicare, sia con i loro simili che non. I cani non sono in grado di parlare ma possono esprimere chiaramente una grande quantità di emozioni con il loro linguaggio del corpo. Tra di essi c’è la coda ma, per l’appunto, ci sono anche le orecchie.

Il linguaggi del corpo del cane: le posizioni delle orecchie

Osservare il tuo cane potrebbe aiutarti a comunicare con lui. Decifrando la loro posizione può aiutarti a capire meglio ciò che sta pensando e sentendo, per esempio. I movimenti che il cane esegue con le orecchie hanno origine genetica, ovvero sono impressi nel Dna del quattro zampe.

Le forme delle orecchie differiscono molto tra le varie razze canine. Pertanto, la posizione delle orecchie del cane, non può sempre dire tutto quando si tratta del suo stato d’animo. Le principali posizioni sono quattro e già queste potrebbero aiutare molto a capire il suo fido.

Quando il cane ha le orecchie rivolte in avanti, quasi a toccarsi con le punte, significa che sta puntando qualcosa che a lui è sconosciuto. Il cane è concentrato, teso, con la bocca chiusa e dritta e si sta preparando ad un confronto piuttosto animato.

Al contrario, quando il cane ha le orecchie all’indietro e abbassate, è un chiaro significato di paura, sottomissione e timidezza. Il tuo cane può manifestare questo comportamento se, per esempio, viene sgridato o quando si avvicina in modo cauto ad un altro cane.

Se ha solo le orecchie abbassate ma non sono rivolte all’indietro, invece, significa che è rilassato e si trova perfettamente a suo agio in quella situazione. Solitamente si avverte che il cane è tranquillo anche dalla sua postura.

Infine, quando il tuo cane ha le orecchie dritte e alte, significa che sta esaminando attentamente ciò che c’è intorno a lui. Qualcosa potrebbe aver attirato in particolar modo la sua attenzione e lui drizza le orecchie per percepire meglio le sue intenzioni e comportarsi di conseguenza.