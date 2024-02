Spara 17 colpi perché non lo fanno entrare al concerto di Laura Pausini: il commento della cantante

Grida, deliri e spari al concerto di Laura Pausini: è quello che è successo a Parigi quando un uomo, senza biglietto, ha provato a entrare al concerto che si è tenuto all’Accor Arena. La sicurezza lo ha ovviamente bloccato impedendogli l’accesso e lui ha così tirato fuori la pistola che teneva in tasca e ha sparato 17 colpi contro un ingresso della struttura. Per fortuna nessuno è rimasto ferito e la Polizia ha riuscito a identificarlo, bloccarlo e arrestarlo. I testimoni hanno riferito che l’uomo era in un evidente stato di alterazione e pronunciava frasi incoerenti su questioni d’attualità.

A distanza di un giorno dall’accaduto, Laura Pausini ha commentato sui social il fatto.

“Siccome ho parenti, amici e fan allarmati dalla notizia che gira su Parigi, sento di dover intervenire. Soprattutto perché ciò che leggo mi dicono non corrispondere esattamente a ciò che è avvenuto. Mi sono documentata nelle ultime ore. Ieri sera (e sia io che il pubblico presente lo abbiamo scoperto come voi solo oggi!) fuori dal palasport dove si è tenuto il mio concerto di Parigi, un uomo in stato confusionale ha sparato ad una delle porte secondarie del palasport ed è stato arrestato. Nessuno di noi si è accorto di nulla. Lo spettacolo è iniziato ed è finito senza che noi sapessimo nulla e senza alcun problema. Ripeto, io stessa l’ho scoperto oggi dai giornali. L’accaduto non ha nulla a che fare con il nostro tour. Non ci sono altre notizie. Un bacio”.

Preoccupata che qualcuno potesse in qualche modo associare il gesto folle al concerto, la cantante ha poi precisato: “Viene spiegato come se fosse successo al mio concerto, con il pubblico. In realtà non è andata così. Tutto dipende sempre da come viene spiegato”.

