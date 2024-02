Autore di Domenica In interviene dopo il caos su Mara Venier

Marco Luci, autore di Domenica In e presente al Teatro Ariston la scorsa puntata, ha deciso di dire la sua in merito al caos che si è scatenato su Mara Venier e sulla lettura del comunicato dell’AD della Rai, Roberto Sergio.

L’autore, dopo aver ricostruito i fatti salienti che si sono verificati a Domenica In (da Ghali che risponde all’ambasciatore israeliano, passando per Dargen D’Amico che cerca di sintetizzare un discorso sul valore economico dei migranti, fino alla lettura del comunicato dell’amministratore delegato Roberto Sergio sui titoli di coda, con tanto di chiosa ‘parole che ovviamente condividiamo tutti‘), ha scritto:

“Personalmente ritengo ingiuste, vergognose e inaccettabili le accuse di ‘censura’ rivolte a Mara Venier. La storia di Mara Venier parla da sola, ha sempre dato voce a tutti, è sempre stata dalla parte delle persone più deboli e indifese e nella sua vita si è sempre battuta in ogni occasione per la libertà di pensiero e non ha mai censurato nessuno, anzi. Evidentemente c’è chi sfrutta certe situazioni solo per alzare polveroni mediatici a proprio fine.

E ancora:

“Mara Venier nel corso della puntata è intervenuta in alcuni momenti e sollecitata da noi autori, per invitare gli opinionisti a non eccedere nelle domande solo ed esclusivamente per una questione di tempi di scaletta. Non certo per impedire agli artisti di esprimersi. La dimostrazione è che avevamo 30 cantanti da far esibire e per i tanti interventi degli opinionisti abbiamo sforato sui tempi di scaletta tanto che non siamo riusciti a far cantare gli ultimi 4 artisti (il Tre, BNKR44, Santi Francesi e Mr.Rain) e con loro ci scusiamo. Ovviamente li abbiamo prontamente invitati a DomenicaIn già da domenica prossima”.