Sony è scettica su una ripresa immediata del mercato smartphone

Sony avrebbe lanciato un segnale di allarme riguardo alle prospettive di ripresa nel mercato degli smartphone, sottolineando che non ci si potrebbe attendere un miglioramento prima del 2024, almeno. Questa preoccupante valutazione è stata fatta alla luce delle condizioni sempre più difficili negli Stati Uniti e di un progresso della situazione relativa ai contagi da Covid-19 più lento del previsto in Cina. Fonti riportano che Sadahiko Hayakawa, General Manager di alto livello nel dipartimento finanziario di Sony, avrebbe condiviso la previsione durante una conferenza con analisti, dedicata all’analisi dei risultati finanziari nel secondo trimestre del calendario. Inizialmente, l’azienda aveva stimato che il mercato degli smartphone avrebbe cominciato a mostrare segni di ripresa nella seconda metà dell’anno fiscale in corso. Tuttavia, tale prospettiva è stata ora rimandata almeno al periodo successivo, arrestando momentaneamente le speranze di una ripresa più tempestiva.

Oltre alla produzione dei propri dispositivi, va notato che Sony riveste un ruolo chiave anche nella fornitura di componenti per altri produttori, inclusa la tecnologia impiegata nei sistemi fotografici dei telefoni di fascia alta. Questa previsione rappresenta l’ennesima nota pessimistica aggiunta al panorama già cupo del settore degli smartphone. Numerosi fornitori e analisti, nel corso degli ultimi mesi, hanno condiviso valutazioni simili, gettando ulteriori ombre sul futuro immediato di questo mercato, che ha visto ad esempio un calo significativo nelle vendite di iPhone per Apple.

I risultati finanziari del primo trimestre fiscale del segmento Comunicazioni Mobili di Sony, che abbraccia sia i dispositivi Xperia che l’attività di servizi internet, dipingono un quadro decrescente. Il fatturato è sceso a 87,3 miliardi di yen (pari a circa 554 milioni di euro) rispetto ai 99 miliardi di yen registrati nello stesso periodo dell’anno precedente. Considerando l’intero spettro delle attività aziendali, Sony ha registrato un calo del 17% nel suo utile netto, attestandosi a 217,5 miliardi di yen. Tuttavia, a dispetto delle difficoltà, il fatturato è stato in grado di segnare un aumento significativo, passando da 2,3 trilioni di JPY a 3 trilioni di yen.