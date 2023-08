Pokémon, campionati mondiali in Giappone: ecco come seguirli

Quest’anno i Campionati Mondiali di Pokémon si svolgeranno per la prima volta nel paese che ha dato i natali alla saga: il Giappone. L’epilogo del lungo viaggio che ha visto i migliori allenatori provenienti da tutti i continenti sfidarsi avrà infatti luogo sullo sfondo di Yokohama. Dall’11 al 13 agosto, sarà possibile seguire in diretta il torneo, collegandosi sul canale Twitch di Cydonia e Chiara dalle ore 2:00 alle ore 4:00 di venerdì 11 e sabato 12 agosto e a partire dalle ore 8:00 di domenica 13 agosto. La competizione sarà divisa in tre giornate, ciascuna dedicata a diversi protagonisti del Campionato: il primo giorno vedrà sfidarsi i giocatori che sono riusciti a ottenere sufficienti Championship Point per ottenere un invito, il secondo giorno sarà invece dedicato agli Allenatori delle classifiche continentali e il terzo giorno sarà infine il momento dei finalisti delle categorie Junior, Senior e Masters, che si scontreranno per realizzare il sogno di ottenere un posto nella partita che varrà il titolo di Campione Mondiale di Pokémon. Il premio, del valore di circa mezzo milione di dollari, prevede anche l’invito diretto ai mondiali dell’anno successivo. L’edizione dello scorso anno ha visto trionfare il portoghese Eduardo Cunha, il secondo Campione Mondiale della storia di questa competizione a provenire dall’Europa. Prima di lui, nel 2013, fu l’italiano Arash Ommati a conquistare il titolo, ma da allora l’Italia non è più riuscita a raggiungere la vetta. Nonostante tutto, dopo 10 anni, ripetere l’impresa di Arash e riportare il primo posto in patria potrebbe non essere solo un sogno: sono infatti sette i giocatori tricolori già ammessi al secondo giorno di competizioni e, tra questi, sarà presente anche l’attuale Campione d’Europa Marco Silva.