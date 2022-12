Soleil Sorge svela quello che pensa di Oriana Marzoli

Soleil Sorge quest’anno segue il Grande Fratello Vip molto da vicino, dato che conduce – insieme a Pierpaolo Pretelli – il GF Vip Party su Mediaset Infinity. Per questo motivo quando questa settimana è stata intervistata da Whoopsee una domanda le è stata fatta su Oriana Marzoli, la gieffina sulla bocca di tutti.

La sud americana al Grande Fratello Vip è al centro di numerose dinamiche e dopo essere stata sedotta e abbandonata da Antonino Spinalbese è stata causa di lite fra Giulia Salemi e Sonia Bruganelli. Se quest’ultima ha preso le parti di Antonino, la Salemi ha difeso a spada tratta Oriana: “Vedere una donna trattata così male è incommentabile! Oriana ti hanno etichetta come insensibile per aver paragonato la figlia di Antonino ad un cane. Ma chi sta facendo una brutta figura non sei tu. Forza, tira fuori gli artigli, sei la regina del reality!“.

Fra il pensiero di Sonia e quello di Giulia, Soleil sta dalla parte di… Giulia!

“Sono molto vicina ad Oriana ma perché non mi è piaciuto affatto come è stata trattata la vicenda con Antonino, ho trovato la figura femminile trattata in un modo che non mi è piaciuto, mi è dispiaciuto molto vederla piangere in quel modo, nonostante qualunque film si fosse fatta. Mi è piaciuta in determinati momenti… Insomma, non la conosco ancora bene, devo capirla fino in fondo e comunque mi piace, le sono molto vicina in questo momento e sono d’accordo con le parole di Giulia (Salemi, ndr). Mi sono ritrovata moltissimo nelle sue parole”.