Alessandra Amoroso: “Io vittima di cyberbullismo, ho chiesto aiuto”

Il nome di Alessandra Amoroso questa estate è finito spesso trend topic ma purtroppo – per lei – non a causa della sua musica. Su TikTok, infatti, ha iniziato a spopolare una distorsione del singolo Camera 209 in cui viene fatto pronunciare alla cantante “mi sveglio ancora c*cata” giocando con un bel taglia/incolla della barra d’apertura “mi sveglio ancora truccata”. La stupidità della frase in pochissimo tempo è diventata virale e l’audio “mi sveglio ancora c*cata” ha fatto il botto.

“Mi sveglio ancora ca**ta” è trend su TikTok e la Big Family interviene: “Basta cyberbullismo” https://t.co/sa8cKA1drM — BICCY.IT (@BITCHYFit) November 9, 2022

Oltre questo, al centro delle polemiche sono anche finiti una serie di video in cui si vede Alessandra Amoroso rifiutarsi di fare selfie o concedere autografi ai fan. Frasi come “non posso farlo a te altrimenti gli altri ci rimarrebbero male”; o “sicuramente lo leggerò dopo stai tranquilla e serena” sono diventate dei meme e basta aprire qualsiasi video della cantante su TikTok per leggere nei commenti queste citazioni.

Ovviamente questi video hanno un po’ cambiato l’opinione pubblica e molti si sono dichiarati delusi da lei o insoddisfatti. Alessandra Amoroso ha più volte cercato di giustificarsi spiegando il perché di certi rifiuti, ma la toppa è sempre sembrata peggio del buco.

Qualche giorno fa, in concerto, Alessandra Amoroso con un video messaggio ha confessato di aver chiesto aiuto (alle autorità?) perché tutti questi video di parodia e sfottò avrebbero a suo dire “sabotato le menti delle persone” ed avrebbero avuto il “potere di condizionare”.

“Dietro ad una tastiera si sentono forti e capaci di tutto: di offendere, di giudicare e a volte hanno anche il potere di condizionare. Il cosiddetto cyberbullismo colpisce tutti indistintamente. Cattiverie gratuite, con l’unico scopo di fare del male, sabotando le menti, le persone, diffondendo odio e insicurezza verso se stessi e verso gli altri. A me è accaduto poco tempo fa, prima del nostro primo stadio insieme. Io ho chiesto aiuto, perché si può chiedere. Non chiudetevi e abbiate il coraggio di parlare e denunciare. Amate voi stessi prima di tutto. Non date la possibilità a nessuno di ferirvi. Siate consapevoli della vostra forza interiore, di chi siete, di quello che volete. E se doveste incontrare difficoltà nel farlo, chiedete aiuto. Perché ci sono persone disposte ad esserci”.

Qua sotto il video, sentiti liberi di farvi una vostra opinione.