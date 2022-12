Oriana nella notte cede con Antonino, poi confessa di avere un ritardo

Il rapporto tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli sta diventando sempre più tossico. Le cose sono precipitate lo scorso 16 novembre durante la prima nottata sotto le coperte, da quel momento la spagnola si è presa una bella cotta per l’ex compagno di Belen Rodriguez. Dopo due o tre notti sotto al piumone però il gieffino ha trovato la prima scusa per scaricare la coinquilina, che per qualche giorno si è disperata. I due poi sembravano aver trovato un equilibrio, che si è spezzato lunedì durante la puntata del GF Vip, quando Antonino ha rivisto Ginevra Lamborghini, scatenando così la gelosia della Marzoli. Dopo la puntata Spinalbese ha cercato di chiarire con l’amica speciale: “Esteticamente è ovvio che mi piaci ancora e sono affezionato a te. Però non credo che tra noi possa funzionare, poi mai dire mai nella vita. Poi non ti avevo mai nascosto che provo del bene per Ginevra“.

Ieri pomeriggio tra i due è scoppiato un nuovo forte litigio, dopo che Oriana ha scoperto Antonino mentre stava sparlando di lei: “Tu mi fai passare per scema. A me va bene essere amici, ma non andare in giro a die che non sono capace di fare discorsi profondi. Non voglio passare per un’idiota. Se non mi senti parlare di cose serie è perché dopo 5 minuti che parlo tu ti alzi e te ne vai. Quello che stai facendo non è bello“.

Oriana cede e torna tra le braccia di Antonino Spinalbese.

La nuova guerra fredda è durata meno delle loro ‘chiacchiere’ sotto le coperte, perché ieri notte Oriana è tornata a letto con Antonino per fargli i grattini e per massaggiarlo. La biondina è rimasta quasi un’ora a massaggiare lo stesso ragazzo contro il quale stava urlando solo tre ore prima.

Il massaggio di Oriana durato di più della permanenza della Ferrari in Casa #GFvip pic.twitter.com/VBYePLC201 — Paola. (@Iperborea_) December 2, 2022

La Marzoli ha scatenato l’ironia del web anche per una sua confessione notturna. Dopo il massaggio Oriana ha rivelato a Sarah Altobello di avere un ritardo e ovviamente su Twitter sono apparsi meme e tweet ironici di ogni tipo.

Oriana ha un ritardo e il sogno di Sonia di una gravidanza nella casa si fa sempre più vicino #GFVIP — Silvia ✨ (@aivlisiam) December 2, 2022

Sonia in una intervista: -“Avevo proposto di mettere una donna al primo mese di gravidanza e di farla partorire nella casa” ADESSO ORIANA HA AVUTO UN RITARDO ED È ANDATA IN BAGNO A FARE IL TEST CON SARAH IL SOGNO DI SONIA BRUGANELLI #gfvip #nikiters #incorvassi pic.twitter.com/xzMKYt7wKD — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) December 2, 2022