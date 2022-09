Soleil Sorge su Cristina Quaranta: “Ero terrorizzata quando ha detto che..”

Cristina Quaranta non è affatto una fan di Soleil Sorge e commentando le dinamiche della scorsa edizione ha detto: “Se mi provochi su un punto debole sei cattivo e hai la cattiveria gratuita e io ti mando a fare in c**o. Io Soleil l’avrei presa e l’avrei affogata te lo dico chiaro”. Una frase a cui la leonessa dell’America del Nord ha così replicato:

L’argomento è stato ripreso da Giulia Salemi anche durante il GF Vip Party – qua il video – e Soleil Sorge ha aggiunto:

“Il mio tweet è stato molto ironico perché ormai c’è una fila immensa di persone che puntualmente arrivano e attaccano, e tu lo sai meglio di me quanto le persone amino magari inventarsi delle critiche o avere comunque un’opinione su una persona spesso attaccando per creare un po’ di hype intorno a sé, no? Lo fanno spesso, spesso non hanno neanche i presupposti, spesso non ti conoscono e quante volte succede. Quindi ti dico la verità, ormai ho imparato a farmi scivolare addosso queste cose, e come al solito io aspetto sulla sponda del fiume perché prima o poi le persone devono stare sempre attente a parlare degli altri, giudicare e quant’altro perché è un attimo che si fanno delle figure non proprio bellissime e allora io lì mi diverto. E non vorrei mai che queste persone avessero questo tipo di situazione e allora ho twittato quella cosa”.