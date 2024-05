si mette malissimo per la conduttrice

La vicenda del caso Scurati continua a tenere banco sui media e a generare tensioni all’interno della Rai. Dopo la decisione di bloccare il monologo dello scrittore italiano nel programma condotto da Serena Bortone Che Sarà, l’azienda ha aperto un provvedimento disciplinare nei confronti della conduttrice. Daniele Macheda, segretario Usigrai, ha espresso la sua contrarietà riguardo a questa decisione, definendola “inaccettabile”.

Queste parole evidenziano la sua preoccupazione per il clima di controllo “asfissiante” sul lavoro dei giornalisti della Rai e criticano il provvedimento disciplinare come un atto sbagliato. Inoltre, Macheda ha sottolineato il cambiamento di posizione di Roberto Sergio, passato dalla criticità del Giornale Radio Rai sui social all’attuale approccio punitivo nei confronti di chi difende la propria libertà e professionalità.

Nel frattempo, l’amministratore delegato della Rai, accusato, ha difeso l’azienda dalle accuse di accanimento distruttivo, sottolineando i risultati concreti e verificabili ottenuti dalla Rai. Sergio ha anche dichiarato di non essere stato informato della decisione di censurare il monologo di Scurati, scritto per la festività del 25 aprile, apprendendola tramite un post sui social della conduttrice Serena Bortone.

