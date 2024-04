si mette male per l’imprenditrice

Chiara Ferragni sta affrontando una grandissima solitudine in questo momento. Oltre al coniuge, Fedez, e alle imprese che si stanno allontanando, l’influencer più celebre d’Italia potrebbe essere alla ricerca di un nuovo “manager” per le sue attività.

Fabio Maria Damato, un collaboratore storico e amico dell’influencer e imprenditrice, sembra essere sulla strada per lasciare il mondo di Chiara Ferragni. Secondo quanto riportato da ‘Il Messaggero’, il legame tra i due “si sarebbe indebolito e potrebbe comportare il pagamento di un risarcimento”. Insomma, siamo ai ferri corti.

Damato, coinvolto con Ferragni nel caso Balocco, è stato coinvolto anche nelle questioni personali tra Chiara e l’ex marito Fedez, diventando uno dei motivi delle molte liti che hanno portato al divorzio. Nonostante non abbia mai fatto commenti in merito, sembra essere prossimo a lasciare dopo molti anni di collaborazione. Le somme di denaro che Chiara Ferragni dovrà pagare a Damato, inoltre, si aggiungerebbero alla crisi economica che le sue imprese stanno attraversando. Una sorta di “risarcimento” quello da parte della sua (quasi ex) cliente.

Chiara Ferragni lo ha sempre considerato “il suo braccio destro e sinistro”. Infatti, Damato si occupa degli impegni di Ferragni, gestendo importanti campagne pubblicitarie e i rapporti con le principali aziende partner.

Lavorano insieme da molto tempo: Damato ha conseguito la laurea in Economia Aziendale presso la Bocconi di Milano nel 2008 e ha iniziato la sua carriera professionale nel giornalismo, contribuendo come fashion editor per ‘Class Editor’ e successivamente per il ‘Corriere della Sera’, scrivendo anche di moda per ‘Amica’ e ‘MF Fashion’.

La svolta è avvenuta nel 2017, quando ha iniziato a lavorare per ‘The Blonde Salad’, l’azienda di Chiara Ferragni. Attualmente ricopre il ruolo di general manager sia per TBS che per Chiara Ferragni Collection.

Oltre al lavoro, c’è un legame personale tra Chiara Ferragni e Fabio Maria Damato. Lei ha sempre mostrato grande fiducia nel suo stretto collaboratore, che nel tempo è diventato anche un amico. Era presente al matrimonio di Fedez e Ferragni e ha organizzato la festa per il baby shower di Vittoria, la seconda figlia della coppia più seguita di Italia.