dove e cosa è successo

Nel bel mezzo della notte si è verificato un brutto incidente che ha visto come protagonista un minivan. La vettura si sarebbe ribaltata in autostrada causando diversi feriti e portando un giovane ragazzo a lottare per la sua vita.

Il Minivan dell’incidente

Ecco che cosa è successo.

Minivan perde il controllo e si ribalta in autostrada

Verso l’1 e 30 del 27 Aprile 2024 si è verificato un tremendo incidente causato al ribaltamento di un minivan. Nel mezzo in questione, un Minivan Opel Vivaro, si trovavano 8 persone quando all’improvviso l’autista dello stesso ha perso il controllo mentre si trovava sulla A13.

Soccorsi sulla scena dell’incidente

Il mezzo si è quindi ribaltato più volte su se stesso e alla fine 5 persone sono state ferite a causa di questo impatto. In base a quanto dichiarato dalle prime ricostruzioni, l’impatto si sarebbe verificato a causa della perdita di controllo del mezzo da parte dell’autista.

Questo è stato sottoposto a tutti i test e ai controlli del caso, risultando però negativo ad ogni sostanza e anche all’alcol. Per le forze dell’ordine quindi, il sinistro si sarebbe verificato a causa di un colpo di sonno inaspettato che avrebbe colto il guidatore durante la manovra.

Minivan si ribalta durante la marcia: il bilancio dei feriti

Secondo quanto ricostruito, i soccorsi sono arrivati subito sul posto e hanno contato 5 feriti. Il più grave di tutti è un ragazzo di 30anni che è stato subito ricoverato presso l’Ospedale di Cesena. Il giovane si trova in prognosi riservata presso il reparto di rianimazione, ma pare che le sue condizioni siano davvero molto gravi.

Minivan e soccorsi

Non meno impegnativa la condizione di una donna di 46 anni che, invece, è stata trasportata presso l’Ospedale Sant’Anna di Cona insieme agli altri feriti. Anche in questo caso i danni riportati dalla donna non sarebbero da sottovalutare, anche se la stessa non risulterebbe essere in pericolo di vita.

Purtroppo alcune persone sono rimaste incastrate all’interno della vettura ed è stato necessario contattare i vigili del fuoco per liberarle. Tutto è avvenuto nei pressi della località Diamantina e persino l’elisoccorso si è dovuto recare sul posto per prelevare i feriti più gravi. Lo scontro sarebbe legato allo schianto del minivan contro il guardrail, struttura che poi avrebbe facilitato il ribaltamento dello stesso.