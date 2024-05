il gesto del cantante le ha causato un grosso danno 

La musica, a prescindere dal genere, ha il potere di unire, rallegrare e migliorare le persone. Ad un concerto le persone si divertono e dedicano il loro tempo alla loro band o cantante preferito. Nessuno si immagina che l’esperienza potrebbe terminare in un ospedale, proprio come accade a Bird Piche giovane fan statunitense rimasta parzialmente paralizzata in seguito ad un concerto.

Fan resta parzialmente paralizzata dopo il concerto a causa di uno stage diving

I fatti in questione sono avvenuti il 30 aprile al Mohawk Place di Buffalo, New York. Bird Piche, una giovane di 24 anni, si è recata al concerto della sua band punk preferita i Trophy Eyes. Durante l’esibizione il frontman del gruppo ha eseguito uno “stage diving” ossia surfare sulle braccia dei fan. Durante questa pratica, Bird è rimasta gravemente ferita. Il collo della giovane è stato pesantemente schiacciato dal peso del frontman.

Trophy Eyes

Prontamente soccorsa da altri spettatori la giovane è stata portata d’urgenza in ospedale dove ha ricevuto la terribile notizia. Il peso applicato sul suo collo ha causato una lesione del midollo spinale e dunque una parziale paralisi. Al momento del ricovero Bird non riusciva a muove ne gli arti superiori ne quelli inferiori. Solo dopo giorni di terapie ed esercizi, è riuscita, anche se solo parzialmente, a riacquistare parte dei movimenti. Parlando dal suo letto di ospedale la ragazza, fan della band dal 2016, ha raccontato che è rimasta sempre cosciente e della sensazione percepita durante l’incidente.

“Il suo corpo era sul mio collo.”

Bird spiega di non voler accusare nessuno e di essere consapevole che in quel tipo di concerti molto spesso viene effettuato questo salto dal palco.

“Non sapevo cosa aspettarmi, ma sicuramente non credevo che sarei finita in ospedale dopo il concerto. Ora ho una lunga strada da percorrere, ma sono ottimista in questo momento.”

La giovane fan, rimasta parzialmente paralizzata, avrà bisogno di cure approfondite per riacquistare le capacità motorie più fini, compresi i movimenti complessi delle dita e dei piedi. La band ha effettuato una donazione alla pagina GoFoundMe di Bird per aiutarla a sostenere tutte le spese mediche. Purtroppo anche altri concerti sono finiti nel peggiore di modi come quello che si è tenuto in Cina.