cosa è emerso dai primi accertamenti

Un scoperta davvero straziante è quella che le forze dell’ordine hanno fatto nella mattina di oggi, mercoledì 15 maggio, in un’abitazione nella città di Parma. Giorgio Miodini ha messo fine alla vita della moglie e poi ha chiamato gli agenti, per farsi arrestare.

Sull’accaduto al momento stanno lavorando gli agenti, coordinati dalla stessa Procura locale, che hanno fatto i primi accertamenti nella casa che la coppia condivideva ormai da anni ed hanno anche intenzione di ascoltare i loro vicini di casa.

Secondo le prime informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma è avvenuto intorno alle 8.30 di oggi, mercoledì 15 maggio. Precisamente nella casa che i due coniugi condividevano in via Marx, nella città di Parma. L’uomo di 76 anni, avrebbe preso un fucile che deteneva ed avrebbe esploso un colpo sul volto della moglie. Poco dopo ha subito allertato la polizia.

L’operatore del 112, quando ha risposto alla telefonata ha sentito il signore dire che dovevano andare a prenderlo, perché aveva appena messo fine alla vita della moglie. Gli agenti sono presto arrivati sul posto ed hanno trovato la donna ormai deceduta, mentre il marito era ancora lì, in attesa dei poliziotti.

Cosa è emerso sul delitto commesso da Giorgio Miodini

Dalle prime indagini sarebbe appunto venuto fuori che i due coniugi erano sposati da 45 anni e non avevano figli. La donna però era affetta da una grave patologia da tempo, che la costringeva a stare a letto ed a non potersi muovere.

Dai primi racconti dei vicini, sarebbe appunto emerso che nessuno avrebbe sentito nulla. Inoltre, che la coppia era sempre molto tranquilla e riservata. Tuttavia, poco fa il 76enne si era lamentato della situazione della moglie, poiché vederla così per lui era davvero difficile.

Da un primo esame esterno sul corpo della donna, avrebbe perso la vita per un colpo al volto. Però ora saranno solo gli ulteriori aggiornamenti del caso a dare delle risposte concrete sull’accaduto. Nel frattempo per l’uomo è stato disposto l’arresto, in attesa dell’interrogatorio.