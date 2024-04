bambino di 6 anni tenta di salvare il fratellino di 3, ma il bilancio è drammatico

USA – Un dramma nel dramma, la notizia arriva da Clifton, in Virginia, dove due fratellini di 3 e 6 anni hanno perso la vita in un incendio divampato nella loro casa. Il fatto è avvenuto il 10 aprile, ma la stampa italiana ne ha dato diffusione solo qualche ora fa.

Un gesto eroico non ha lasciato scampo a nessuno dei due, i bambini sono morti in ospedale a causa delle traumatiche ferite riportate. Le cause dell’incendio non sono ancora chiare, ma sembra che abbia preso alla sprovvista l’intera famiglia.

I Vigili del Fuoco e i soccorsi, allertati prontamente dagli abitanti, sono saliti celermente al piano di sopra dove hanno trovato William, di sei anni, abbracciato al piccolo Zachariah di soli tre anni. Purtroppo, nonostante la corsa al nosocomio, non c’è stato nulla da fare.

Le parole della famiglia

Spezzano i cuori le parole di James Brice, il papà dei fratellini. L’uomo ricorda benissimo cosa ha detto il maggiore alla nascita dell’ultimo arrivato “Lo amerò e lo proteggerò per sempre”. Per il papà proteggere il suo fratellino era una missione di vita.

“Lui era fatto così. Se avesse voluto lasciare la casa, avrebbe potuto farlo, ma crediamo che vedendo suo fratello nei guai sia tornato a proteggerlo” spiega il padre.

I genitori hanno preso la dolorosa, ma nobile decisione, di donare gli organi dei fratellini così che possano salare altre vite e che il sacrificio del maggiore non sia vano. “Li abbiamo donati con la speranza che i loro cuori possano battere in qualcun altro”.

“È stato estremamente doloroso perché potevamo sentire ancora il loro cuore battere. Abbiamo visto che stavano migliorando, ma alla fine non ce l’hanno fatta”.

La famiglia è stata travolta da un’ondata di affetto, per questo motivo ora i genitori dei piccoli hanno deciso di lanciare un appello agli altri genitori. L’augurio è che tutti possano godersi i giorni con i propri bambini e non perdere neanche un minuto con loro.