Si alza prima per fare una cosa che le altre mamme non fanno prima di portare i bambini a scuola

Essere una mamma glamour è la tendenza del momento. Basta a mamme che accompagnano a scuola i figli in pigiama o con tutoni mimetizzanti, con i capelli fuori posto e con gli occhi già stanchi di primo mattino. Le donne hanno acquisito ormai una nuova consapevolezza e non sono più relegate in casa ad esclusivo servizio della famiglia. Certo è ancora così per milioni di mamme casalinghe, ma sempre più spesso vediamo donne che non rinunciano alla cura del proprio corpo e della propria immagine.

Sicuramente occorre una solidità economica familiare per permettersi di non lavorare e frequentare palestre, parrucchieri e negozi alla moda. La storia di Sunny Andrea è emblematica di questa nuova tendenza. La giovane donna di 39 anni ha due figli piccoli, di 7, Harry, e 2 anni, Lena. Ha deciso di non abbandonare la sua femminilità e di tenersi sempre al passo con le ultime novità della moda. Ogni mattina si sveglia alle 6,30 per scegliere accuratamente l’outfit della giornata, acconciarsi i capelli in modo perfetto e dedicare molto tempo al make up. Dichiara felicemente che si concede massaggi, trattamenti per la pelle e shopping nei negozi più glamour della sua città. E non si sente egoista, anzi!

I figli e il marito di Sunny sono molto orgogliosi di avere a casa una donna sempre bella e curata. Ma forse per Sunny è un po’ più facile che per il resto delle donne. Lavora part time come modella e suo marito è un imprenditore facoltoso che la vizia e riempie di regali costosi. Sostiene sorridendo che il suo uomo ha un gusto impeccabile nello sceglierle i vestiti e che è molto felice di accompagnarla nelle sue sessioni d’acquisti.

É sicuramente necessario, per la salute fisica e il benessere psichico, fare attività fisica, seguire un’alimentazione regolare, prendersi cura del proprio aspetto e non possiamo fare altro che complimentarci con questa donna energica e dinamica.

Alle mamme che non navigano nell’oro come la nostra protagonista possiamo però consigliare di concedersi dei momenti per se stesse. Il lavoro della madre è un’attività totalizzante ma non per questo dobbiamo dimenticarci che siamo esseri umani, con le nostre esigenze e i nostri desideri. Mamme felici, bambini felici!

Leggi anche Come vivere la propria femminilità senza sentirsi in colpa