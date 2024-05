“Mi hanno rapita e…” Il racconto sconvolgente di Milena Santirocco su cosa ha vissuto nei giorni della sua scomparsa

Nella serata di ieri, dopo 6 lunghi giorni di ricerche, è arrivato il lieto fine per la scomparsa misteriosa di Milena Santirocco. Della donna di 54 anni, che lavora come insegnante di fitness, non si avevano notizie dallo scorso 28 aprile, quando è uscita per una passeggiata e non è mai tornata a casa.

In questi giorni, quando di lei nessuno aveva notizie ed il giallo sembrava non avere delle risposte concrete, tutti erano in grande ansia e stavano già prendendo in considerazioni le ipotesi peggiori. Tuttavia, è solo all’improvviso che è avvenuto l’impensabile.

Nella serata di ieri, intorno alle 22.15, la stessa Milena Santirocco si è presentata in un bar di Castel Volturno, nella provincia di Caserta ed ha chiesto aiuto. Da quello che scrive Il Messaggero alle persone che erano lì, avrebbe detto: “Per favore, posso avere un telefono per chiamare casa? Sono stata rapita ed hanno cercato di mettere fine alla mia vita!”

Queste le parole della 54enne, che hanno trovato bagnata, con delle foglie addosso ed anche con ferite molto evidenti nella parte dei polsi. Successivamente hanno subito allertato le forze dell’ordine, che hanno portato la donna in caserma ed hanno dato la bella notizia ai suoi familiari.

Il racconto di Milena Santirocco agli agenti su cosa ha vissuto

Da quello che scrive lo stesso quotidiano Milena agli agenti avrebbe detto che due uomini che parlavano in italiano, l’avrebbero prima incappucciata e poi rapita. Successivamente non si sa bene cosa le è successo, ma dopo che le hanno legato mani e piedi, l’hanno portata fino alla spiaggia che si trova nella zona di Castel Volturno.

Lei stessa ha detto di non essere mai andata lì e che era la prima volta che vedeva quel posto. Alla fine i suoi rapitori avrebbero cercato di provocare il suo decesso, annegandola in uno stagno. Però poi sono andati via perché credevano che avevano ormai perso la vita.

Per fortuna la donna è riuscita ad arrivare al primo centro abitato e quindi a chiedere aiuto. Ora gli agenti che stanno indagando sul caso, dovranno chiarire tutti i contorni di questo episodio così grave e straziante, ma che si è concluso nel .