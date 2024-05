L’amicizia oltre ogni confine tra un gabbiano e il beluga (Video)

Un curioso esemplare di beluga sorprende un gabbiano sul filo dell’acqua: nel video la loro si rivela un’amicizia oltre qualsiasi confine.



Ad avvicinasi per primo – tra i due animali sorpresi in un quadretto di amabile e bizzarro dialogo – sarebbe stato il guardingo esemplare acquatico, il quale pare avesse riconosciuto, anche da una considerevole distanza, quella che sarrebbe divenuta molto presto un’anima affine. La dolcezza con cui il beluga mostra gradualmente di interagire con il dapprima incurante gabbiano – adagiatosi appena sulla superficie dell’acqua – avrebbe rivelato agli utenti come possano anche non esistere dei confini quando, tra esseri viventi, si manifestano delle autentiche affinità.

Gabbiano e beluga: un’amicizia oltre ogni confine (Video)

La scena del curioso beluga che si avvicina al gabbiano sospeso sul filo dell’acqua si è svolta in Norvegia e, con maggior precisione, nei pressi di una barca che si trovava – per ragioni logistiche – nel porto di Hammerfest, a Finnmark.

A documentare la vivace interazione tra i due animali, il beluga e il gabbiano, ci ha pensato un uomo di quarantanove anni che si trovava in quel momento sull’imbarcazione per completare dei lavori. Quando l’uomo ha notato l’avvicinamento del beluga ha deciso di filmare la scena: ora trasformatasi in uno degli aneddoti più amati della rete.

In un primo momento (nel video) osserviamo il beluga avvicinarsi al gabbiano, come se fosse incusiosito dalla sua presenza. Pochi istanti dopo i due sembrano muoversi all’unisono in un’armonica danza tra acqua e cielo. Il beluga segue l’ombra del gabbiano in acqua e il gabbiano – di risposta – non sembra avere alcun timore di lui, lasciando perfino che quest’ulimo lo mordicchi sulle ali come se fossero pinne, e dunque – come se fosse “un suo simile“.

Il gabbiano e il beluga – armonia in VIDEO

Dopo il piacevole riscontro sui social network registrato in seguito alla virale pubblicazione di un filmato che mostrava un beluga giocare a palla con dei ragazzi, il video della nascente amicizia tra un gabbiano e un beluga, sorpresi mentre giocano insieme, è approdato anche su Facebook.

Il contenuto audiovideo è stato condiviso dalla pagina Facebook di “Piripicchio” nel mese di giugno.

Infine, grazie ad alcune informazioni lasciate in eredità – dall’emozionante visione dall’uomo norvegese – si è appreso che il beluga sia particolamente noto ai frequentatori più assidui del porto e che, con il tempo, abbia ereditato lui stesso il nome di: Hvaldimir.