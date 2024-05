È così importante risparmiare? Quali sono gli errori da evitare quando si decid…

🔸È così importante risparmiare?🔸Quali sono gli errori da evitare quando si decide di investire?🔸Cosa si deve sapere prima di chiedere un mutuo?🔸Considerando costi e benefici, è preferibile continuare a studiare dopo la scuola dell’obbligo, investendo in istruzione e formazione, o andare subito a lavorare?

Nella vita di tutti i giorni, siamo chiamati a prendere decisioni che influenzano il nostro benessere finanziario. Tuttavia è un tema di cui non si discute abbastanza, e la finanza rimane per molti un argomento astratto o troppo complesso.

Annamaria Lusardi, economista e docente alla Stanford University, ha dedicato oltre vent’anni allo studio dell’alfabetizzazione finanziaria e della finanza personale.

Con “Il sapere che conta”, scritto in modo chiaro e accessibile, mira a far comprendere al lettore di ogni età i concetti fondamentali, aiutandolo a gestire il proprio denaro e a raggiungere i propri obiettivi: da come far quadrare i conti a come essere preparato di fronte agli imprevisti, all’acquisto di una casa o all’avvio di un’attività autonoma.