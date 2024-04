perde la vita un ragazzo di 28 anni che viaggiava su uno scooter

Lutto a Castellamare di stabia per la morte di un giovane di 28 anni che ha perso la vita in un incidente stradale

Lutto quest’oggi 24 Aprile a Castellammare di Stabia in provincia di Napoli per il grave incidente che si è verificato nelle prime ore del mattino nella zona di Ponte Persica, vicino i caselli autostradali. La vittima si chiama Salvatore Scotognella di 28 anni. Secondo le prime ricostruzioni viaggiava su un scooter 300 quando si è scontrato con un tir fermo sulla carreggiata intorno alle 5 del mattino. La rovinosa caduta dal mezzo gli ha causato la perdita della vita. L’arrivo tempestivo dei soccorsi non è servito ad altro che accertare il decesso del giovane.

Sul posto le autorità competenti stanno indagando sulle cause dell’incidente e la Procura di Torre Annunziata ha aperto un inchiesta. I familiari del ragazzo sono stati avvisati e tutta la comunità si stringe loro intorno con profondo cordoglio.

Avvenimenti del genere mettono l’accento sulla sicurezza e sul rispetto delle norme del codice stradale. Si rende necessario un impegno collettivo che richiede la collaborazione di tutti per raggiungere l’obiettivo di ridurre gli incidenti stradali e garantire un ambiente più sicuro sulle nostre strade. É fondamentale che le infrastrutture stradali siano progettate in modo sicuro e che siano presenti misure di controllo quali segnaletica stradale, attraversamenti pedonali e semafori.

Inoltre la manutenzione regolare dei veicoli, l’utilizzo del casco e delle cinture di sicurezza, il rispetto dei limiti di velocità e l’astensione dall’uso di cellulare durante la guida, sono tutti strumenti che concorrono ad evitare decessi ed aumentare il livello si sicurezza. Il numero dei sinistri sulle nostre strade è sempre in aumento e i dati raccolti dalle agenzie di rilevazione indicano che occorre più responsabilità e consapevolezza, soprattutto tra i giovani.

Occorre promuovere campagne a sostegno di un nuovo codice etico di automobilisti, centauri e responsabili della viabilità affinché questi avvenimenti diventino l’eccezionalità non una triste regola quotidiana.