Selvaggia Lucarelli nel podcast da Gianluca Gazzoli ha raccontato delle telefonate fatte con Fedez, sottolineando un aneddoto fra loro che risale al 2017.

“Fra Fedez e Chiara preferirei parlare con Chiara Ferragni, credo che lei sia più recuperabile di lui. Lei è più umana, lui ormai è avvitato su sé stesso. Lei penso sia meno intelligente di lui e non è un insulto, ci sono vari gradi di intelligenza, ma non si è mai tradita: è sempre stata Chiara Ferragni. E poi lui ha fatto una cosa anni fa che non gli perdonerò mai”.

CHE NON GLI PERDONERÒ MAI?

Selvaggia Lucarelli: “Non perdonerò mai Fedez per quel che mi ha fatto nel 2017”

“Un po’ di anni fa, nel 2017, ero in vacanza in India e stavo percorrendo una strada bellissima in macchina e mi arrivano dei messaggi sul telefono. Erano due rapper-youtuber che si chiamano Archade Boyz e avevano pubblicato un video su me in cui mi insultavano dicendo cose orribili. Cose del tipo ‘ti fai trapanare da..‘, robe irripetibili. Io ero sconvolta, mi rovinarono la vacanza. Tornata a casa annunciai che li avrei denunciati e così ho fatto, nel mentre scrissi anche un pezzo su Chiara Ferragni che io reputavo divertente. Infine, giorni dopo, questi due ragazzi vengono invitati al compleanno di Fedez e Fedez gli dà i suoi avvocati. Io lì ho capito che di tante cause di cui si appropriava non gliene fregava niente. Lì c’era: violenza, bodyshaming, violenza verbale, cyberbullismo, istigazione all’odio perché istigavano i loro fan a venirmi a insultare. Erano due persone che avevano all’epoca 150 mila followers”.

