Alex e Vittoria, la quinta coppia di Temptation Island e la data di inizio del programma

Sono Alex e Vittoria la quinta coppia annunciata che parteciperà alla nuova edizione di Temptation Island.

Anche in questo caso, nei 41 secondi di video di presentazione – qua su WittyTv – la situazione si presenta subito chiara: a scrivere alla redazione è stata la 34enne Vittoria, che sta col malessere Alex che neanche l’ha invitata al suo compleanno. “Sono fidanzata con Alex da 1 anno e 9 mesi, ho scritto io a Temptation Island perché voglio una risposta definitiva da Alex e voglio sapere se vuole stare davvero con me oppure no. Lui non mi fa sentire inclusa nella sua vita. Al suo compleanno non sono stata invitata, perché gli invitati dovevano essere solo maschi. E invece ho scoperto che c’erano anche femmine al suo tavolo!”

Alex e Vittoria, la quinta coppia di Temptation Island

Alex e Vittoria si aggiungono così alle altre quattro coppie annunciate: Raul e Martina; Cristian e Ludovica; Matteo e Siria; Tony e Jenny.

La prima puntata di Temptation Island andrà in onda giovedì 27 giugno.

Le coppie:

Matteo (malessere) e Siria (sottona)

Tony (malessere) e Jenny (sottona)

Cristian (cornuto) e Ludovica (malessere)

Raul (malessere) e Martina (sottona)

Alex (malessere) e Vittoria (sottona)