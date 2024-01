Selfish, il nuovo singolo di Justin Timberlake: video e testo

Dopo il live all’Orpheum Theater di Memphis, Justin Timberlake oggi ha pubblicato il video musicale del suo nuovo singolo Selfish. Lontano anni luce dai suoi pezzi iconici come Mirrors, SexyBack o What Goes Around, ma comunque questo singolo fa il suo lavoro e si lascia ascoltare. Il video musicale invece è decisamente dimenticabile.

Selfish, la traduzione del nuovo singolo di Justin Timberlake.

Se vedessero ciò che vedo io

Cadrebbero come sono caduto io

Ma non sanno cosa vuoi

E, tesoro, non direi mai

Se sapessero ciò che so

Non ti lascerebbero mai andare

Quindi indovina?

Non ti lascerò mai andare

Perché le tue labbra sono fatte per le mie

Se non batte per te tutto il tempo

Quindi se divento geloso, non posso farci niente

Voglio ogni tua parte, suppongo che sono egoista

È cattivo per la mia mente, ma non posso combatterlo, quando

Sei là fuori che sembri come fai, ma non puoi nasconderlo, no

Metto te in un quadro, ooh

Bambina, chi potrebbe biasimarti?

Felice che tua mamma ti abbia fatta

Facendomi impazzire, tu

Non puoi essere spiegata, ooh

Devi essere un angelo

Potrebbe piacerti anche

Sì, e?

Ogni volta che il mio telefono suona

Spero che tu sia dall’altra parte

Voglio dirti tutto

Tutto ciò che ho in mente

E non voglio altri ragazzi

Che prendano il mio posto, ragazza, ho troppo orgoglio

So che potrei avere torto

Ma non voglio avere ragione

Perché le tue labbra sono fatte per le mie

Se non batte per te tutto il tempo

Uh, quindi se divento geloso, non posso farci niente

Voglio ogni tua parte, suppongo che sono egoista

È cattivo per la mia mente, ma non posso combatterlo, quando

Sei là fuori che sembri come fai, ma non puoi nasconderlo, no

Metto te in un quadro, ooh

Bambina, chi potrebbe biasimarti?

Felice che tua mamma ti abbia fatta

Facendomi impazzire, tu

Non puoi essere spiegata, ooh

Devi essere un angelo

Metto te in un quadro, ooh

Bambina, chi potrebbe biasimarti?

Felice che tua mamma ti abbia fatta

Facendomi impazzire, tu

Non puoi essere spiegata, ooh

Devi essere un angelo

Proprietaria del mio cuore, ho tatuato il tuo segno

Lì per tutto il mondo per vedere

Sei la proprietaria del mio cuore e di tutte le mie cicatrici

Tesoro, hai un così forte controllo su di me, quindi

Quindi se divento geloso, non posso farci niente

Voglio ogni tua parte, suppongo che sono egoista (Suppongo che sono egoista)

È cattivo per la mia mente, ma non posso combatterlo, quando

Sei là fuori che sembri come fai, ma non puoi nasconderlo, no

Metto te in un quadro, ooh

Bambina, chi potrebbe biasimarti?

Felice che tua mamma ti abbia fatta (Felice che tua mamma ti abbia fatta)

Facendomi impazzire, tu

Non puoi essere spiegata, ooh

Devi essere un angelo (Devi essere un angelo)

Metto te in un quadro, ooh

Bambina, chi potrebbe biasimarti?

Felice che tua mamma ti abbia fatta (Felice che tua mamma ti abbia fatta)

Facendomi impazzire, tu

Non puoi essere spiegata, ooh

Devi essere un angelo

Geloso, ma non posso farci niente

Voglio ogni tua parte, suppongo che sono egoista

Traduzione: TeamWorld