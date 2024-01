Myrta e Vladimir si espongono sul caso di Ilary Blasi e Cristiano Iovino

Stamani Cristiano Iovino ha raccontato la sua verità sulla frequentazione con Ilary Blasi. La conduttrice de L’Isola dei Famosi ha smentito le dichiarazioni del personal trainer e di questo botta e risposta ha parlato Myrta Merlino nell’ultima puntata di Pomeriggio 5.

Myrta Merlino dice la sua su Ilary e Cristiano.

La Merlino ha introdotto il servizio su Cristiano e Ilary rivolgendo un pensiero ai figli della Blasi: “Non so se sapete, ma Cristiano Iovino stamani ha parlato a Il Messaggero della sua frequentazione con Ilary Blasi. Sembra una soap opera, ogni volta ci sono nuovi sviluppi, ma è vita reale. In tutto ciò spesso non si pensa che in questa storia ci sono anche tre ragazzini. […] Mi sento di dire solo che io contino a pensare ai tre figli“.

Non solo Myrta, in studio a Pomeriggio 5 c’era anche Vladimir Luxuria, che ha cercato di sdrammatizzare: “Vero che sembra una telenovela e ogni volta si aggiunge un protagonista diverso. Io non so proprio se Ilary ha preso il caffè, anche l’ammazzacaffè o altro con questo bel giovane. La verità la sanno soltanto loro. Cosa ha in più questo Cristiano rispetto a Francesco Totti? Forse che ha tanti tatuaggi e un fisico che è una lezione di anatomia. Però io dico una cosa. Come mai questo ragazzo parla solo adesso? Perché da tanto tempo si vociferava di questo presunto flirt tra lei e il personal trainer. Come mai adesso? Lui si giustifica dicendo che è stato citato in giudizio. Ma è questo? Comunque chi non si farebbe una lezione di aerobica da uno così? Se ti annoi puoi sempre leggere le figurine“.

Ilary intanto si è organizzata e domenica sarà ospite della sua amica Silvia Toffanin a Verissimo (probabilmente per replicare, oltre che presentare il suo libro Che Stupida).