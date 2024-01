Gian Maria Sainato, dal nuovo fidanzato alla morte del padre: “Ho sfiorato la depressione”

Lo scorso 29 agosto in seguito a un malore è morto annegato Andrea Sainato padre di Gian Maria Sainato.

“Quel tragico giorno mi ha chiamato mia madre” – ha raccontato a FanPage – “Avevo appena fatto la doccia, il cellulare era lontano. Di solito, se non rispondo, riprova dopo mezz’ora. Quella volta, però, prima mi ha telefonato e subito dopo ha provato a contattarmi anche su Whatsapp. Ho risposto e mi ha detto che mio padre si era sentito male in acqua ed era morto, la notizia più brutta della mia vita. Io ero a Milano. Ero sotto shock. Ho prenotato subito il primo aereo che partiva tre ore dopo e sono corso a Sapri. Il viaggio è stato terribile. Ero solo, leggevo le notizie che scorrevano su tutti i giornali. La gente che mi incontrava in aeroporto, mi abbracciava, ma non trovavo conforto in nulla in quel momento. La mia testa era su quella spiaggia a Sapri. Quando sono arrivato, sono andato alla camera ardente, allestita per due giorni, poi ci sono stati i funerali”.

Gian Maria Sainato ha poi continuato: “Sono stato così male da sfiorare la depressione. Non mi do pace, non doveva finire in questo modo. Non è giusto che abbia perso la vita per una cosa così banale“.

Gian Maria Sainato, la ricostruzione dell’incidente

“È andato a fare il bagno, ha avuto un malore ed è morto in acqua. Mio padre aveva una grande passione per il mare, che conosceva bene anche come subacqueo. Inoltre, lavorava part time come pescatore con una paranza. Lo faceva più per passione che per necessità, perché aveva già un lavoro come barbiere e parrucchiere. Anche se era una giornata d’estate, calda, con la gente sulla spiaggia, il mare era agitato. Quella mattina ha fatto la spesa, poi ha detto a mia madre: “Vado a fare il bagno perché c’è il mare come piace a me, poi torno e preparo il pranzo”. Insomma, tutto tranquillo, regolare quotidianità”.

