Se il tuo gatto fa queste cose potrebbe avere un problema

Anche i baffi possono dare fastidio, questo organi importantissimo per il gatto va salvaguardato assolutamente!

In molti ospitano un gatto in casa ma sono pochi coloro che sanno realmente comprendere questo animale intrigante e solo apparentemente autonomo. Il nostro gatto sa essere complesso ma esistono alcune basi da conoscere per far sì che possa vivere un’esistenza serena, quando si parla di sostenere il suo benessere fisico e mentale, molto spesso si tende a sottovalutare l’importanza dei suoi baffi, un vero e proprio organo che per il gatto è indispensabile a tantissime funzioni e in quanto tale va salvaguardato. Un gatto senza i suoi baffi, persi magari a causa di un’incidente domestico, può facilmente mostrare segni di disturbi, ma alcune volte è altrettanto comune che il nostro gatto dimostri fastidio ai baffi anche se questi possono sembrare perfettamente sani.

Fai attenzione alla gestione del gatto, questi oggetti potrebbero dare molto fastidio al micio di casa per via dei suoi baffi!

Come abbiamo già detto i baffi sono un organo importantissimo per il gatto che tramite questi riesce a mantenere l’equilibrio ma anche a tastare il mondo che lo circonda, proprio come fossero appendici aggiunte. Essendo molto sensibili, dunque, i baffi del gatto possono rispondere in modo accentuato creando fastidi al micio per via di alcune nostre abitudini sbagliate.

Una delle più comuni è quella di utilizzare una ciotola troppo piccola per cibo ed acqua, questa abitudine porta il gatto a dover per forza di cose far sfregare i suoi baffi sui bordi mentre mangia o beve, una questione che potrebbe creare non poco fastidio, tanto da farlo desistere anche dal finire la sua ciotola.

Un gatto sa essere davvero esigente e molto spesso un buon padrone lo avrà notato, quando magari si è visto rifiutare il cibo in quanto non di suo gradimento. Alcune volte però il problema non è il cibo in sé stesso quanto la ciotola e di questo sono in pochi a tenerne considerazione. Un altro atteggiamento che potrebbe però suggerirci che siamo difronte ad un problema di questo tipo è l’abitudine del gatto nel buttare il cibo fuori dalla ciotola prima di mangiarlo, anche questo atteggiamento è piuttosto comune e prima di prendercela con lui dovremmo analizzare i nostri eventuali errori.

Per garantire una convivenza serena con il tuo gatto sarà essenziale fare in modo che questo sia appagato in ogni senso, soprattutto quando si tratta di animali che vivono in appartamento. Fornire i giusti svaghi e le giuste attrezzature per promuovere attività fisica ed un ristoro appagante è uno dei primi passi per far sì che il tuo gatto sia sereno e non vada ad incorrere in comportamenti negativi. D’ora in poi sarà il caso facciate anche maggior attenzione a salvaguardare i suoi baffi, in quanto questi organi sensoriali straordinari potrebbero essere la causa di alcuni comportamenti poco graditi sia a te ma soprattutto al tuo micetto.