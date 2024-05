Sarah Toscano è la vincitrice della 23esima edizione di Amici

È Sarah Toscano la vincitrice della 23esima edizione di Amici di Maria De Filippi. La cantante ha trionfato su Marisol Castellanos (medaglia d’argento), Petit, Dustin Taylor, Holden e Mida.

La Finalissima continua e ORA è il momento di Sarah con "Viole e violini"!

Oltre il pubblico, Sarah Toscano ha conquistato anche Carla Bruni che su Instagram ha così scritto di lei: “Grazie alla meravigliosa Sarah Toscano per la sua emozione e la sua delicatezza”. Il riferimento è all’esibizione della cantante sulle note di Quelqu’un M’a Dit.

Sarah è diventata maggiorenne dentro la scuola di Amici e non è riuscita a finire il suo percorso di studi. A questo ci ha pensato suo padre, come dichiarato a DiPiù.

“La mia paura è che quando Sarah uscirà dalla parentesi di Amici non riesca a rientrare nel mondo reale. Non vorrei che il mondo dello spettacolo la condizionasse, è questa la mia preoccupazione. […] Per questo io e sua madre Petra abbiamo deciso di iscriverla a scuola come privatista visto che quest’anno non ha potuto continuare il suo percorso scolastico da studentessa al Liceo Linguistico. Non si sa mai nella vita. Se quest’anno poi dovesse riuscire a diplomarsi per lei si apriranno le porte dell’Università Bocconi con il corso di laurea in Economia Aziendale e Management”.