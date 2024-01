Il cane randagio Gasper aspetta aiuto sullo zerbino di uno sconosciuto

Il suo nome è Gasper ed è un cane randagio che non riesce più a sostenere la vita di strada, così si apposta sullo zerbino di qualcuno in attesa di aiuto.

La vita di un cane randagio può rivelarsi abbastanza dura durante i mesi invernali, nelle regioni più fredde. Con il freddo, trovare cibo e acqua risulta, infatti, molto difficile. Lo scorso dicembre, l’inverno glaciale è arrivato a toccare la città di St. Louise, nel Missouri (Stati Uniti) e mentre i residenti hanno potuto rintanarsi nelle loro case al caldo, un cane randagio che non aveva un posto dove andare si è appostato sullo zerbino di una casa per trovare riparo.

Gasper: il cane randagio sceglie la sua casa per sempre

Per sfuggire al gelido asfalto del marciapiede e della strada, il cane randagio, rinominato in seguito Gasper, ha deciso che lo zerbino di uno sconosciuto sarebbe stato il letto migliore che potesse trovare.

In quello zerbino, Gasper ha trovato un riparo temporaneo dal vento freddo e dalle intemperie e fortunatamente un vicino di casa si è accorto di lui e ha provveduto a chiamare la Stray Rescue of St. Louis (SRSL). Al loro arrivo, il cane si è rivelato subito tranquillo, gli hanno messo il guinzaglio in testa e fatto scendere dal portico senza problemi. Al loro arrivo al rifugio, hanno scoperto quanto in realtà fosse dolce questo cucciolo appena soccorso, scoprendo che il “simpatico vecchietto bramava affetto“, ha scritto la SRSL attraverso i suoi canali social.

Dopo un’accurata visita medica, il team veterinario della Stray Rescue of St. Louis, ha stabilito che Gasper aveva circa 8 anni. Era visibilmente stanco per aver vissuto all’aperto, ma nel complesso era felice e grato di essere lì. La vera cura, per il cane, è stato ricevere un immenso affetto da parte degli operatori, il quale gli ha permesso di riprendersi in pochi giorni. Gasper ama giocare con le palline da tennis e ricevere svariate attenzioni. La sua immensa dolcezza è espressa in modo chiaro nel post di Facebook pubblicato dalla SRSL per fare appello e cercargli una famiglia.

Gasper si trova da loro da alcune settimane ormai e sta ancora cercando una famiglia amorevole che lo accolga. Purtroppo Gasper ha diversi tumori cutanei su tutto il corpo, quindi il rifugio sta cercando una casa di accoglienza o di adozione. Il personale del rifugio però, ritiene che, con la famiglia giusta, Gasper potrebbe avere ancora tempo per divertirsi davanti a sé.

“È considerato un affidatario in hospice, ma non ha i minuti contati“, ha scritto la SRSL. Davanti a sé, il cucciolo anziano, potrebbe avere ancora degli anni e ora sta anche molto meglio visto che è al sicuro e prevalentemente in salute. L’appello pubblicato sui social network spera aiuti a trovare una casa per sempre al dolcissimo Gasper.