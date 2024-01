i gatti dimenticano il volto del padrone dopo 3 giorni

Ci vogliono bene ma si ricorderanno di noi? Tutto sulla teoria dei gatti che dimenticano il volto del padrone dopo 3 giorni: verità o diceria?

Sono passati solo pochi giorni ma qualcosa ti lascia intendere che il tuo adorato micio non si ricordi più di te? In effetti potrebbe esserci un ‘limite di tempo’ per la loro memoria nei nostri confronti e molti si chiedono se i gatti dimenticano il volto del padrone dopo tre giorni oppure no. E’ importante sapere anche come funziona la memoria felina e che ricordi la sua mente riesce a serbare e a non cancellare definitivamente.

La memoria felina: come funziona?

Sebbene non sia capace di sviluppare pensieri particolarmente complessi, un gatto può avere dei ricordi e conservarli nella sua memoria. Essi subiranno degli stimoli esterni per poter ritornare ‘a galla’ nella sua mente, dunque è molto importante l’esperienza che riuscirà a fare nella sua vita da gatto. Fin dalla sua nascita infatti il gattino sarà in grado di imitare e fare cose, apprendendole, ‘conservandole’ e ‘utilizzandole’ ogni volta che ce ne sarà bisogno.

Ovviamente saranno anche in grado di ricordare gli eventi negativi, i traumi e imparare da essi: se ricorderanno che qualcosa ha fatto loro del male, non tenderanno a rifarla anzi ne staranno alla larga, consapevoli di ciò che potrebbe accadere loro. Inoltre sono anche animali particolarmente abitudinari: per questo è bene non spostare gli oggetti e gli accessori che utilizzano solitamente, poiché fisseranno nella loro mente la posizione di ciascuno.

Memoria a lungo e breve termine del gatto

Alcuni studi hanno dimostrato che un felino le possiede entrambe, tuttavia non funzionano allo stesso modo eccellente: pare che infatti i gatti riescano a ricordare perfettamente cosa è accaduto nelle 16 ore immediatamente precedenti ma con la memoria a lungo termine hanno delle difficoltà maggiori. Sebbene si affermi che un micio possa arrivare a ricordare fino a 3 anni indietro, ricorderà bene gli eventi traumatici: per questo si considera ‘selettiva’ la sua memoria.

I gatti dimenticano il volto del padrone dopo 3 giorni: sì o no

Ma anche delle persone care i gatti non riescono a serbare alcun ricordo? Di sicuro sapranno riconoscere e differenziarle attraverso i loro volti, ma sono altri i fattori che renderanno un umano più o meno ‘impresso’ nella sua mente: il tipo di rapporto che ha instaurato col felino. Per questi animali sarà fondamentale quello che le persone hanno fatto loro, in bene o in male naturalmente, se hanno contribuito a soddisfare o meno le loro esigenze e i loro bisogni al momento giusto.

Allo stesso tempo tenderanno a dimenticare coloro che li hanno ignorati, preferendo non interagire con essi. Ma di sicuro il padrone è e resta per loro una persona speciale, anche dopo qualche giorno, sebbene il dibattito sulla questione sia ancora aperto. Alcuni studi condotti nel 2015 ad esempio hanno dimostrato che i felini non solo erano in grado di riconoscere la voce ma anche dei loro volti, nonostante la distanza e il distacco duraturo.

Come già detto però gli studi sui gatti che dimenticano i padroni dopo 3 giorni sono ancora pochi ma i risultato prodotti dalla ricerca finora suggeriscono che riconoscano e rispondano alle loro voci, rispetto a quelle di persone a loro sconosciute. Ma è ancora troppo presto per poter affermare che si ricorderanno perfettamente di coloro che si sono presi cura di loro tempo addietro.