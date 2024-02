Se dai le ossa al cane stai commettendo un errore mortale! Non potresti fare peggio di così!

La salute del proprio cane è messa a dura prova da migliaia di proprietari inconsapevoli, le ossa sono da bandire!

La cura ed il benessere del proprio cane è spesso al primo posto nelle considerazioni di un buon padrone, anche quelli più attenti, tuttavia, molto spesso commettono un gravissimo errore. Nell’ideologia comune, infatti, i cani e gli ossi sono un connubio indissolubile, molto spesso quindi si regala al proprio cane un osso avanzato dalla cena divertendosi a vederlo rosicchiare per tanto tempo finché questo non sia finito. Se state pensando che questa pratica sia sbagliata solo per quel che riguarda gli ossi di volatili siete però ancora una volta fuori strada, le insidie degli ossi sono comuni al di là della provenienza di questi e se non vuoi rischiare è bene smettere subito di regalarli al tuo cucciolo.

Rischio perforazione dell’intestino dietro l’angolo, se dai gli ossi al cane non lo stai tenendo al sicuro!

Quando si regala un osso al cane questo senza pensarci su due volte lo accetterà di buon grado, impegnando talvolta ore intere per romperlo e gustare il midollo al suo interno. Questa pratica però non è salutare affatto per il nostro cane e promuovendola faremo solo in modo che l’animale corra rischi inutile. Non è raro tra i veterinari dover correre ai ripari per via di complicanze generare dall’ingestione di ossi, alcune volte però non è possibile per via dei danni gravi ed immediato provocato da questi.

È facile pensare che la natura di un cane sia quella di masticare ossa, così come lo è quella di un lupo, la verità però è che queste due specie si differenziano da migliaia e migliaia di anni e, oltre questo fatto, la verità è che anche un lupo in caso potesse scegliere preferirebbe non dover affondare i denti nelle ossa. L’atto dei carnivori selvatici di mangiare ossa è infatti legato a questioni di sopravvivenza, compiendolo dunque accettano il rischio di complicanze che resta minore di quello di morire di fame in certi casi.

Nei cani di casa però questo rischio ovviamente non sussiste, dare da mangiare le ossa per diletto resta quindi una pratica che andrebbe bandita per stare sereni. Le complicanze più comuni riguardano rischi di soffocamento, di lacerazione per via dei frammenti di ossa che possono diventare taglienti dopo essersi spezzati, ma anche di occlusione intestinale. In genere si pensa che queste siano complicanze generare solo dalle ossa dei volatili in quanto cave, ma tuttavia non è così, anche se ovviamente le ossa si questi animali aumentano di molto i rischi di incidente.

Se l’intento è quello di far ripulire i denti del vostro cane, esistono in commercio prodotti più adatti, non solo giochi di materiale plastico ma anche cartilagini varie che possono unire l’utile al dilettevole. È divenuto in questi giorni popolare su Tik Tok un video nel quale si può vedere un osso incastrato nella mandibola di un cane, questa però è solo una delle complicanze possibili, e sicuramente molto rara ma che ha comunque costretto la proprietaria a sottoporre e il suo animale ad anestesia per favorire la rimozione.

In conclusione quindi, dare ossa ai cani può portare più rischi che benefici e costarci al tempo stesso anche parecchio in caso di sortire postume al consumo di ossa dal veterinario. Per non rischiare inutilmente è dunque il caso di cambiare abitudini e lasciare che le ossa finiscano nella pattumiera e lontano dalla portata del vostro cane che può benissimo farne a meno divertendosi in caso con altri prodotti sostitutivi.