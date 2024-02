Far parlare il cane ora è possibile i video che lo dimostrano spopolano sul web

Sui social network spopola una nuova moda: pulsanti interattivi per permettere ai cani di parlare e comunicare i loro pensieri, ecco di cosa si tratta.

Quanto sono intelligenti gli animali? Chi ha a che fare quotidianamente con loro potrà affermare con sicurezza che tutte le specie viventi sono dotate di grandi capacità che permettono loro di superare le diverse difficoltà quotidiane. La scienza potrà inoltre elencare le specie di animali più intelligenti e tra queste annovererà sicuramente i cani. Numerosissime ricerche scientifiche rivelano infatti che questi animali sono dotati di grande ingegno e sono in grado di apprendere migliaia di comandi. A dimostrarlo ancora una volta sono i video che stanno circolando sui social network e che hanno per protagonisti cani in grado di “comunicare” con i loro umani mediante dei pulsanti interattivi.

I video mostrano come far parlare i cani: l’intelligenza dei quattro zampe è incredibile

I canali TikTok in cui vengono condivisi il maggior numero di video di questo genere sono Sapphie la Pomsky (all’account social @sapphie_ the_ pomsky) e Io sono Bunny (all’account social @I AM BUNNY).

Sapphie è una cagnolina di razza Pomsky, una razza canina derivata da un incrocio tra le razze Volpino di Pomerania e Siberian Husky. Come mostrano i video condivisi su TikTok aventi per protagonista la quattro zampe, Sapphie ha imparato a utilizzare dei pulsanti codificati colorati: a ogni tasto corrispondono un suono o una parola. In questo modo la cucciola è in grado di parlare con la sua famiglia umana in un modo alquanto particolare.

Il profilo dedicato a I am bunny ha invece per protagonista un cagnolino dal manto bianco e grigio. la famiglia umana del quattro zampe ha acquistato per lui decine e decine di pulsanti colorati. A ogni colore corrisponde un suono, che il cane utilizza per esprimere il suo pensiero. I filmati hanno riscosso un grande seguito sui social network. Se da un lato in molti hanno elogiato l’intelligenza degli animali, sono stati anche tantissimi coloro che hanno criticato l’umanizzazione che deriva dal far “parlare” i cani.

Se vuoi saperne di più, leggi un nostro approfondimento sul tema >>> L’umanizzazione dei pets: è giusto o no trattare i cani come umani

@whataboutbunny Do you know the whole story?? #iambunny ♬ original sound – I am Bunny

L’utilizzo dei pulsanti ha stupito milioni di persone. In realtà non è una novità che i cani abbiano la capacità di imparare nuove parole e comandi.

@sapphie_the_pomsky Sapphie with the death stare 😂😂😂 #funnydog #dogs #smartdog #doglover #pets ♬ original sound – Sapphie the Pomsky

Secondo uno studio del 2021, i cani sono in grado di memorizzare quasi novanta parole, più o meno lo stesso numero di parole che impara un bambino di 18 mesi. E i video che stanno spopolando su TikTok ribadiscono solo quanto già studiato in diverse ricerche. (di Elisabetta Guglielmi)