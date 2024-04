Scontro tra Nicholas e Mida: “Falso, ha giocato. Non me lo aspettavo”

Due misteri svelati in poche ore. Adesso sappiamo perché Nicholas Borgogni ha il dente avvelenato con Mida e come mai gli alunni eliminati da Amici sono tornati nella scuola. La produzione infatti ha chiesto agli ex allievi di giudicare le ultime esibizioni dei loro colleghi. Nicholas non si è limitato a commentare la performance di Mida, ma ha anche criticato l’amico per alcuni comportamenti avuti con Gaia De Martino. Ovviamente le parole del ballerino hanno scatenato uno scontro.

“Io penso che artisticamente abbia fatto un percorso di miglioramento anche nelle cover, in questa esibizione manca qualcosa. Parlando del lato comportamentale di Mida penso sia un grande parac***o. Non mi è piaciuto come si è comportato ultimamente, fossi stato in casetta probabilmente sarei intervenuto, perché non si gioca coi sentimenti altrui. Lui ha già giocato abbastanza.

Dopo 6 mesi che ho vissuto con lui, ho visto delle scene che mi hanno fatto dire ‘ma allora Mida è lui o non è lui?”‘. Non l’ho capito, perché io dopo sei mesi ti saprei dire come è Ayle, Sofia come siete tutti voi, su Christian faccio fatica. Forse si frenava, si teneva, voleva uscir bene non lo so. Quindi chi è Mida non l’ho capito, soprattutto in questo ultimo periodo che sicuramente io da casa non ho vissuto con lui e ho visto delle cose.

La scena più eclatante è stata quando se fosse andato al ballottaggio con Gaia se ne sarebbe andato. Giustamente uno crede tantissimo in sé e vuole fare questo nella vita, quello è un gesto che non avrebbe mai fatto, che ha detto solo una volta che Gaia è uscita e che ha detto forse per ripulirsi dalla situazione”.