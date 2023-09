Come scegliere i migliori croccantini per cuccioli di cane: test e classifica

Sono molti i prodotti alimentari in vendita per i nostri amici pelosi, ma quali sono quelli giusti? Ecco come scegliere i migliori croccantini per cuccioli di cane.

L’alimentazione è un fattore molto importante per la crescita dei nostri amici a quattro zampe. Per questo motivo bisogna fare attenzione al cibo che decidiamo di acquistare per la nostra palla di pelo già da quando è cucciolo.

Tuttavia negli ultimi anni sono molti i prodotti alimentari e non, che possiamo trovare in commercio per i nostri amici a quattro zampe. Ma come possiamo scegliere il prodotto migliore? Nel seguente articolo, grazie al test e alla classifica del Il Salvagente, scopriremo insieme come scegliere i migliori croccantini per i nostri cuccioli di cane.

Come scegliere i migliori croccantini per cuccioli di cane

E’ risaputo che l’alimentazione è un fattore molto importante per il benessere e la crescita dei nostri amici a quattro zampe e negli ultimi anni il settore dedicato al pet food si è abbastanza evoluto. Infatti possiamo riscontrare nei supermercati e nei negozi specifici che vendono prodotti per animali, una vasta gamma di prodotti alimentari per i nostri amici pelosi.

Non si tratta solo della suddivisione del cibo in cibo umido o cibo secco, ma anche di prodotti alimentari con le seguenti caratteristiche: privi di coloranti, “gluten free”, “sugar free”, “low grain”, “grain free”, alimenti ricchi di Omega-3 e Omega-6, ricchi di vitamine, ecc. Troppi prodotti che possono mettere in confusione coloro che devono acquistare il cibo per il proprio amico peloso.

Per questo motivo, tra i tanti prodotti alimentari e le varie marche, Il Salvagente ha effettuato un test su 12 marche di croccantini per cuccioli di cane per appurare quali siano le migliori. Il test è stato svolto dal professor Alessandro Gramenzi, nutrizionista e professore di Alimentazione animale presso l’Università degli Studi di Teramo, e dalla veterinaria nutrizionista Debora Guidi.

I due esperti, senza conoscere le marche dei croccantini sottoposti al test, hanno valutato il profilo nutrizionale dei prodotti considerando gli ingredienti presenti nei croccantini come: tipo di fibra, fonti proteiche, proteine animali, grasso utilizzato, tipo di cereali.

Sono stati valutati il rapporto proteina-grasso, la quantità di fibre e di ceneri, ossia sali minerali, presenti all’interno dell’alimento. È bene ricordare che la percentuale delle ceneri presenti nei croccantini non deve superare l’8%. E’ stato valutato dei nutrizionisti anche la percentuale di fosforo e calcio presente all’interno dei prodotti alimentari testati.

Inoltre dal test sono emersi anche prodotti alimentari contenenti ingredienti non graditi ai nostri cuccioli come: aglio e argilla. Ricordiamo che l’aglio appartiene alla categoria degli alimenti dannosi per la salute dei nostri amici a quattro zampe.

Infine è stato valutato per il test anche la tipologia dell’etichetta presente su ogni prodotto alimentare per cani. Infatti per gli esperti un’etichetta a “formula aperta”, ossia dov’è specificata tutta la lista degli ingredienti in modo dettagliato è considerata positiva, mentre l’etichetta a “formula chiusa”, ossia l’etichetta che non permette di comprendere quali sono gli ingredienti utilizzati è considerata negativa.

I migliori croccantini per i cuccioli: la classifica del Il Salvagente

Dalle valutazioni finali dei fattori di valutazione descritti nel paragrafo precedente, sulle 12 marche di prodotti alimentari per cuccioli considerate, sono state promosse solo 8. Ecco la classifica dei croccantini migliori per cuccioli secondo Il Salvagente:

Acana Puppy Recipe With Canadian Chicken

Almo Nature Hfc Puppy xs-s

Conad Petfriends Junior (pollo e riso)

Hill’s Puppy Small e mini (pollo)

Natural Trainer pollo fresco Puppy e Junior

N&D Ancestral grain Farmina Puppy Muni

Nature’s Variety Selected pollo allevato a terra Puppy Junior

Monge Natural Super Premium ricco in pollo Puppy e Junior

Ricordiamo che per garantire un’alimentazione perfetta al proprio amico a quattro zampe, è necessario confrontarsi con il proprio veterinario, il quale potrà suggerire il prodotto alimentare migliore per Fido considerando la sua età, la razza e soprattutto la sua salute.