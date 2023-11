Scansa dalla strada gattino investito e l’abbandona al suo destino

Un automobilista ha scansato dalla strada un gattino di pochi giorni di vita dopo averlo investito: il cucciolo è stato abbandonato al suo triste destino.

Dopo averlo tamponato con la propria vettura, un automobilista lo ha scansato dalla carreggiata per poi risalire in auto. Questo il triste episodio di cui è stato protagonista un cucciolo di gatto di sole due settimane di vita. Dopo aver lasciato il piccolo felino agonizzante in strada, l’uomo è ripartito come se nulla fosse accaduto. Il vile gesto è stato ripreso da altri automobilisti, che hanno segnalato la presenza del micetto ferito sulla strada.

Gattino investito in strada e scansato dalla carreggiata: salvato e curato, il piccolo si sta riprendendo

La triste storia del gattino dal manto bianco è stata condivisa sul profilo YouTube del canale dedicato al mondo degli animali Lucky Animals, all’account social di @lucky animals68.

«Non sempre nella vita reale c’è un lieto fine, ma bisogna sempre credere nell’amore e nella bontà, le uniche cose che potranno cambiare la vita». Questo il messaggio finale veicolato da un filmato condiviso pochi giorni fa sui social network e che subito ha ricevuto moltissime visualizzazioni da parte degli utenti del web. Il video racconta la storia di un piccolo gattino di appena una settimana di vita, dal candido manto e dagli occhi dolcissimi.

Il filmato mostra il momento in cui l’automobilista, sceso dalla vettura, ha spinto al lato della strada con uno spazzolone per pulire i vetri il gattino ferito, anziché prestargli soccorso. Il piccolo micetto, sbalzato sul fianco della carreggiata, ha atteso dolorante e immobile il proprio destino. I soccorritori, allertati dalle segnalazioni degli automobilisti, sono subito intervenuti. Nel giro di una ventina di minuti hanno raggiunto il luogo dell’incidente. Il piccolo felino era ancora lì, troppo spaventato dal traffico per muoversi e impossibilitato dalle ferite.

Portato presso la clinica veterinaria, il micetto dal manto bianco e dagli occhi bicolori tremava senza sosta. Il gattino non poteva nemmeno essere sottoposto a risonanza magnetica talmente era malnutrito e debole. I veterinari si sono comunque facilmente resi conto che il gattino aveva il bacino fratturato e piccole fratture anche alle zampette. Ricoverato in terapia intensiva, al piccolo sono stati somministrati farmaci per via endovenosa.

Purtroppo, però, cinque giorni dopo il ritrovamento, il micetto si è sentito male. La ferita alla schiena era ulcerata e necessitava di un immediato intervento chirurgico. L’operazione è andata per fortuna bene: le ossa si stanno saldando e la ferita si sta rimarginando. Il piccolo felino è ancora ricoverato in clinica, ma si sta riprendendo. Si può sperare che presto il gattino possa essere dimesso e trovare una famiglia adottiva pronta a donargli tutto l’amore di cui ha bisogno. (di Elisabetta Guglielmi)