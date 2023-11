i 2 hanno solo poche ore di vita

Abbandona 2 gattini appena nati sul ciglio della strada: qualcuno li ritrova e scopre i piccoli che hanno soltanto poche ore di vita.

Sofferenti, ricoperti di sporcizia e privi di forze: 2 gattini – venuti al mondo da sole poche ore – sono stati ritrovati in queste terribili condizioni dopo essere stati crudelmente abbandonati sul ciglio della strada. La scoperta e il loro recupero sono stati documentati da un uomo che, vedendoli in quello stato di totale incuria, ha provveduto al loro salvataggio. Senza il suo aiuto la coppia di micetti non sarebbe riuscita a sopravvivere. Inoltre, colui che li ha tratti in salvo ha spiegato ai volontari di aver assistito al momento esatto dell’abbandono. Qualcuno si è avvicinato in modo sospetto al luogo dove i pelosetti sono stati infine da lui recuperati, ma quando l’uomo che li ha poi salvati ha provato a interagire con il losco soggetto, quest’ultimo si è dato rapidamente alla fuga lasciando così perdere le sue tracce e lasciando, al contempo, alle sue spalle i piccoli gattini rimasti senza più alcuna protezione.

Abbandona i 2 gatti sul ciglio della strada: i piccoli hanno solo poche ore di vita

A riportare lo struggente episodio, relativo ai 2 piccoli gatti ritrovati in strada, è la pagina di “Lucky Animals”, la quale ha condiviso un toccante filmato su YouTube che rivela ora – ai nostri occhi – ogni fase del loro recupero e del loro successivo sostentamento.

Tremanti e infreddoliti, i due gattini: avevano urgentemente bisogno di qualcuno che li trasportasse in un luogo sicuro. I due cuccioli sono stati inseriti dall’uomo in una scatola di cartone. Al suo interno l’uomo ha posizionato una coperta che potesse tranese momentaneamente il calore di cui entrambi i piccoli avevano bisogno.

Vi aspettiamo sul nostro nuovo canale TELEGRAM con tanti consigli e novità

Procedendo secondo alcuni step che gli esperti mettono in evidenza per prendersi cura di un gattino appena nato, l’uomo ha seguito con accortezza alcuni passaggi fondamentali alla loro ripresa.

La persona che ha tratto in salvo la coppia di gattini ha dedicato a loro – a turno – dei preziosi momenti rivelatisi essenziali per la loro sopravvivenza. Le immagini in cui vediamo alternativamente i 2 cuccioli immersi all’interno in una piccola bacinella di acqua calda saranno sostituite da quelle di un promettente sonno ristoratore.

Iscriviti al nostro nuovissimo canale WHATSAPP e ricevi ogni giorno storie e video inediti solo per te

In seguito al caldo bagnetto, i gattini sono stati rifocillati nel modo giusto dall’uomo, che non ha potuto fare a meno di commuoversi di fronte ai lamenti dei piccoli, i quali – molto probabilmente ancora spaventati dall’accaduto – avvertivano la mancanza della loro mamma.

Come ci rivelano alcune immagini, verso la conclusione della clip, notiamo come uno dei 2 gattini, dopo aver beneficiato della sua razione di latte – somministrata dall’uomo con l’ausilio di una piccola siringa, sia caduto in un sonno profondo. Segno evidente della sua stanchezza provocata da un grande sforzo per rimanere in vita dopo essere stato abbandonato a se stesso. Per fortuna, ora, entrambi i micetti sono sani e salvi in un luogo accogliente, dove poter dare inizio a una vita migliore.