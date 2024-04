Execus, Banca Finnat riduce stime e taglia target price

– Banca Finnat ha abbassato a 4,10 euro per azione dai precedenti 7,00 euro il target price su Execus, società quotata su Euronext Growth Milan e operante nel settore del social selling, confermando la raccomandazione “Buy” sul titolo.

Gli analisti scrivono che Execus ha registrato, al 31 dicembre 2023, una contrazione del valore della produzione dell’8,6% rispetto all’esercizio 2022, da 2,5 milioni a 2,3 milioni di euro 3,5 milioni le stime dovuta, in parte, ad una riduzione delle vendite indirette attribuibile al principale distributore di Execus. L’Ebitda è sceso da 1,2 milioni a consuntivo 2022 a 615 migliaia di euro 1,6 milioni le stime per una flessione del 47,6% mentre l’utile netto è stato pari a 50 migliaia di euro 999 migliaia le nostre stime rispetto a 690 migliaia al 31 dicembre 2022, per un calo del 92,8%.

Alla luce dei risultati conseguiti al 31 dicembre 2023 e considerando le difficoltà riscontrabili dalla società in merito al canale di vendita indiretta gli analisti hanno rivisto al ribasso le precedenti stime per il periodo 2024-2026.

Il valore della produzione lo stimano ora a 6 milioni di euro a consuntivo 2024 rispetto a 6,1 milioni precedentemente stimati per giungere a 8,4 milioni a fine 2027 rispetto a 15,2 milioni precedentemente preventivati. Prevedono un reddito operativo Ebit a 1,6 milioni di euro a consuntivo 2024 rispetto a 2,8 milioni precedentemente stimati e a 2,7 milioni a fine 2027 rispetto a 8 milioni in precedenza ipotizzati per fine 2026. L’utile netto potrebbe attestarsi a 1 milione di euro a fine 2024 rispetto a 2 milioni precedentemente stimati e giungere a 1,7 milioni a consuntivo 2027 da 5,6 milioni in precedenza preventivati per fine 2026.

