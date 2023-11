perché un gatto sembra sporco

Noncuranza del padrone o inefficienza del micio stesso? Fatto sta che se il gatto sembra sporco spesso la causa può essere patologica: ecco cosa sapere.

E’ difficile non accusare di negligenza un padrone quando si vede un micio apparentemente trasandato, ma in realtà se il gatto sembra sporco non è sempre responsabilità del suo umano. Diverse possono essere le cause che fanno apparire il felino domestico abbandonato a se stesso, ed è opportuno indagare per capire se ci sono problemi di natura patologica: tutto quello che c’è da sapere.

Il gatto si sporca?

Possibile che l’animale tra i più puliti al mondo, che non ama mangiare vicino alla lettiera, che non fa i bisogni nello stesso posto che lui stesso ha sporcato, si riesca a sporcare? Si tratta pur sempre di un predatore, dunque non perderà occasione per uscire fuori dalle quattro mura domestiche per inseguire una farfalla in un prato o riportare un topolino in dono al suo umano preferito.

Un micio potrebbe anche sporcarsi delle sue stesse feci, perché magari ha un problema gastro-intestinale o perché si rifiuta di usare la lattiera. Insomma anche se si tratta di un animale che riesca prendersi cura di sé con l’attività di grooming sul suo pelo, non è detto che sia sempre pulito.

Il gatto sembra sporco: cause possibili

Qualora vedessimo dunque un gatto apparentemente molto sporco non vorrà dire necessariamente che il padrone non si prende cura di lui come dovrebbe: una delle cause infatti potrebbe dipendere proprio dal micio stesso. Come già detto in precedenza, i felini tendono a passarsi la lingua sul pelo, eliminando lo sporco ed elementi esterni che si poggiano sul pelo, sporcandolo fino ad infeltrirlo. Ma se il gatto non si lecca più la sua apparente noncuranza nasconde in realtà un problema di salute.

Molto spesso si tratta di un problema d’età, perché da anziani i felini non hanno tante forze a disposizione e quelle che hanno non le utilizzano per pulirsi; la carenza di forze può dipendere anche da una malattia o un post-operatorio durante il quale il micio è molto stanco e deve essere aiutato anche nelle azioni quotidiane che prima avrebbe svolto autonomamente.

Infine la ‘colpa’ potrebbe essere del padrone certamente: se un gatto è disidratato, probabilmente non gli si mette a disposizione abbastanza acqua: le conseguenze peggiori si vedranno proprio sul suo manto. Esso apparirà sporco, vecchio e rinsecchito e di sicuro non sarà un ottimo ‘biglietto da visita’ sul suo stato di salute e sulla cura che ne ha il padrone per coloro che lo osservano.

Il gatto sembra sporco: occhio alla bocca

La cura dentale del gatto è molto importante e non dovrà mai essere trascurata durante le visite di controllo ma neppure nella vita di tutti i giorni: si vedono in commercio degli spazzolini a setole morbide che possono essere posti sul dito e passati delicatamente sui denti del micio. Ma oltre a tenere pulita e fresca la sua bocca (non dimentichiamo i benefici dell’erba gatta sull’alito cattivo del gatto), non bisogna dimenticare di dargli da bere.

La disidratazione infatti può condurre a calcoli salivari e problemi come la scialoadenite, causata spesso da calcoli salivari: in seguito a morsi, traumi o infezioni, la saliva potrebbe addensarsi e formare del calcoli in bocca. Ciò è causa appunto della secchezza delle fauci, in conseguenza a una cattiva igiene orale ma anche del forte caldo.