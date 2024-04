il pubblico è d’accordo così

Ida Platono si sfoga sui social sul comportamento di Mario Cusitore che confessa il tadimento: “questo è per lui”.

L’ultima puntata di Uomini e Donne si è conclusa con una sorpresa per Mario Cusitore, il quale ha dovuto dire addio alla sua esperienza come corteggiatore di Ida Platano. Dopo varie segnalazioni che lo coinvolgevano, Mario ha confessato di aver trascorso del tempo in un B&B con una donna, confermando così le voci che circolavano su di lui.

Ida Platano, visibilmente sconvolta dal comportamento di Mario, ha deciso di mandarlo a casa, nonostante le sue giustificazioni sul fatto che non sia successo niente di particolare tra loro. Questa non è stata la prima volta che Mario è stato coinvolto in situazioni simili e stavolta sembra che Ida abbia perso la pazienza.

Ma le sorprese non finiscono qui, Lorenzo Pugnaloni ha rivelato che anche un altro corteggiatore, Pierpaolo, ha deciso di abbandonare il programma, accusando Mario di prendere in giro lui e il pubblico. Ida ha ringraziato tutti i suoi fan per il sostegno ricevuto e ha augurato loro una buona giornata.

Dopo aver chiuso il trono, Ida Platano ha postato sui social una foto che sembra una chiara frecciatina per Mario, in cui si vede un bambino lanciarsi tra le braccia del padre con la frase “Ecco cosa significa fidarsi di qualcuno”. È evidente che la tronista sia delusa e arrabbiata per come si è evoluta la situazione con Mario.

Durante tutto il percorso di Ida Platano a Uomini e Donne, sono arrivate segnalazioni che hanno messo a dura prova la sua fiducia in Mario, ma dopo l’ultima rivelazione, confermata anche dal diretto interessato, ha deciso di porre fine alla loro relazione. Ida dichiara che il suo percorso non è soltanto uno specchio per le allodole, ma si istaurato relazioni con sentimenti profondi:

“Non vi ho mai considerato soltanto un numero di persone che mi seguono, ma come degli esseri umani persone che si sono affezionata a me e ne sono grata e onorata”

Resta da vedere cosa riserverà il futuro per Ida e chi sarà il prossimo corteggiatore a conquistarla.

