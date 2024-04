cane incontra gattino magrissimo e decide di fare l’eroe

Gli animali sanno sorprenderci sempre e creare legami speciali come questo cane che incontra un gatto magrissimo e decide di fare una cosa.

Nella nostra immaginazione abbiamo sempre il bene e il male contrapposti così come spesso abbiamo delle figure che sono nemici e opposti. Questo si applica molto bene alle cose come acqua e fuoco, ma anche agli animali. L’emblema degli opposti è il rapporto tra cane e gatto. In realtà, però, ormai dovremmo sapere che le cose non stanno proprio così. Infatti, se vivono nella stessa casa cane e gatto possono andare molto d’accordo tra loro e diventare amici. Anzi, lo possono fare anche se non si conoscono in circostanze particolari. Quella che stiamo per raccontarvi è una di queste. Un cane incontra un gatto randagio molto magro ed ecco che cosa decide di fare.

Cane incontra gatto magrissimo: ecco cosa decide di fare

Il cane è il migliore amico dell’uomo ed ha una grande storia alle spalle di lealtà e di sensibilità verso gli altri animali e le persone. Anche i gatti, ormai, stanno diventando i migliori amici delle persone. Non è vero che sono sempre diffidenti e scontrosi, sanno essere anche molto dolci. E tra loro? Tra loro può esserci un sentimento di amicizia, di rispetto e anche di compassione.

C’è un video che testimonia tutto questo e sono delle immagini diffuse su Instagram che hanno fatto il giro del web raccogliendo tantissime visualizzazioni e commenti.

Nel video si vede un cane che si avvicina alla ciotola per mangiare. La ciotola è grande, proprio come lui. Ma ad un certo punto, ecco spuntare dal lato sinistro un gattino magrissimo. Si tratta evidentemente di un gatto randagio, che vive per la strada e che non può mangiare tutte le volte che vuole e in cui ha bisogno di farlo.

Ci si aspetterebbe una reazione violenta da parte del cane. Primo: il cane abbaia spesso ai gatti; secondo: il gatto si è avvicinato al suo cibo e molti cani non tollerano questa invasione. Invece, con grande tenerezza il cane lascia al gatto il suo cibo e si allontana. Non troppo, rimane comunque vicino per controllare. La scena è decisamente dolce e commovente.

Il fatto che il cane abbia capito la necessità del gatto e abbia fatto questo gesto di grande generosità ha colpito tutti. Non si contano i commenti in cui si parla di empatia, di grande sensibilità e di esempio da seguire. A volte gli animali sanno essere molto più “umani” delle persone.