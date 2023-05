scaletta e ospiti del concerto

Tutto pronto per 4 volte 20, il concerto evento di Al Bano all’Arena di Verona: la scaletta delle canzoni e gli ospiti.

Il grande giorno è arrivato. Al Bano sta per festeggiare i suoi primi 80 anni con molti dei suoi più cari amici, con tantissimi dei suoi cari fan e con un concerto in grado di rendere onore alla sua straordinaria carriera. L’artista di Cellino San Marco è atteso dall’appuntamento con 4 volte 20, il concerto evento all’Arena di Verona per celebrare il suo compleanno e ovviamente il suo percorso artistico che lo ha portato a essere uno dei cantanti più amati di tutti i tempi. Scopriamo insieme chi saranno gli ospiti della serata e quale saranno le canzoni cantate.

Gli ospiti di Al Bano nel concerto 4 volte 20

Il grandissimo appuntamento dedicato ad Al Bano era stato annunciato durante lo scorso Festival di Sanremo, quando l’artista si era presentato come ospite d’onore per formare un terzetto straordinario con Massimo Ranieri e Gianni Morandi.

Gianni Morandi, Al Bano, Massimo Ranieri

Proprio uno dei suoi grandi colleghi salirà sul palco con il Leone di Cellino San Marco anche in questa straordinaria serata all’Arena di Verona. Tra gli ospiti annunciati c’è infatti anche il mitico Gianni, pronto a omaggiare il suo grande amico. Ma non da solo. Sono diversi i big della musica italiana attesi sul palco dell’Arena: si va da Umberto Tozzi a Renato Zero (che ha promesso un regalo speciale), passando per Iva Zanicchi, Ricchi e Poveri e ovviamente Romina Power. Ma non mancheranno anche i figli del grande cantante pugliese: Yari, Cristél, Romina, Jasmine e Albano Jr.

La scaletta di Al Bano

Lo show, prodotto da Arcbaleno Tre e AC Production con la collaborazione di DM Produzioni, sarà trasmesso prossimamente anche in prima serata su Canale 5. Per quanto riguarda l’aspetto musicale, Al Bano sarà accompagnato dall’orchestra diretta da Alterisio Paoletti e nella scaletta presenterà molti dei suoi più grandi successi sia da solista che con Romina, come Felicità, Nel sole, Sharazan, Nostalgia canaglia e altri ancora.

Non sappiamo invece se ci sarà spazio per alcune delle canzoni storiche riproposte dall’artista nel corso della sua lunga e fortunata carriera, come Nel blu dipinto di blu, Ave Maria, Va pensiero o ‘O sole mio. Lo scopriremo solo in questa serata emozionante.