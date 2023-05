il significato del nuovo tormentone

Ludwig sfida le hit estive con il nuovo singolo La stessa cosa: il significato del testo del nuovo brano, pronto ad alzare l’asticella.

L’estate si avvicina, il tempo delle hit da spiaggia è arrivato. Se meteorologicamente ci sarà ancora da aspettare qualcosa per vedere le temperature impennarsi, per quanto riguarda i tormentoni siamo già in una fase molto calda. Settimana dopo settimana, all’elenco a disposizione delle radio se ne stanno aggiungendo di nuovi. Tra questi, uno in particolare è pronto a sfidare quelli degli artisti più blasonati: La stessa cosa, il nuovo singolo per l’estate di Ludwig.

Ludwig riparte da La stessa cosa

Dopo essersi regalato collaborazioni di prestigio (DJ Matrix, Gabry Ponte, Cecilia Cantarano, Arisa, Il Pagante, Piotta, Boro Boro), Ludwig stavolta fa da sé. Aiutato dalla produzione di Danusk e CELO, inaugura l’estate alzando il livello della competizione, alzando il tiro della propria musica.

Ludwig

Forte di numeri alle spalle di assoluto valore, da milioni di ascolti su piattaforme come Spotify, e di uno stile molto riconoscibile, specialmente da un pubblico giovane, stavolta Ludwig prova ad affrancarsi da determinati cliché per regalare ai fan il tormentone estivo inaspettato, non la stessa cosa di tutti gli anni, ma qualcosa di diverso, in grado di far ballare ma anche di far riflettere.

Il significato di La stessa cosa

Ancora una volta il giovane artista romano, classe 1992, si presenta ai suoi fan con un brano uptempo dalle sonorità marcatamente pop/dance, molto ballabili, arricchite da una venatura punk/rock che garantisce una maggior robustezza rispetto a una classica hit estiva.

Per quanto riguarda il significato del testo, il racconto è quello delle sensazioni tipiche dell’estate, tra amori estivi di durata breve, fugaci per intensità, non per senso, privi di quella retorica romantica che molto spesso “appesantisce” le storie in una stagione differente. Il sapore di La stessa cosa è però quello di un brano adatto alle feste in spiaggia, ma che non nasconde nulla delle ansie generazionali di tanti giovani che rifuggono i propri disagi cercando il conforto in attimi effimeri e sfuggenti all’interno dei club, consapevoli che, qualunque cosa accada, ci sarà sempre ad aspettarli alla fine dell’estate un altro treno pronto a partire.

Di seguito l’audio di La stessa cosa: