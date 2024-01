Saverio Costanzo, il figlio di Maurizio Costanzo elogia Maria De Filippi: “Ci siamo riuniti grazie a lei”

Saverio Costanzo questa settimana ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera dove ha parlato di suo padre Maurizio Costanzo a quasi un anno dalla morte (l’anniversario sarà il prossimo 24 febbraio). Lo ha ricordato citando Maria De Filippi che sarebbe stata a suo dire proprio l’artefice del loro riavvicinamento.

“Volevo molto bene a papà. Ma avevo una madre forte e molto presente, che non ci ha mai fatto sentire la sua mancanza. Poi certo abbiamo avuto i nostri conflitti, come sempre tra il padre e il figlio maschio. Devo molto a Maria. Fu lei a riavvicinarci. Andavano da Mességué perché lui doveva sempre dimagrire. Una volta Maria gli disse: portiamo anche tuo figlio. Allora avevo tredici anni, ed ero pure io un po’ grassoccio… Lui all’inizio non voleva: “ma no, che pa*le!”. Finì che ci divertimmo tantissimo, sembravamo Sordi e Verdone nel film “In viaggio con papà”. Ci era toccata la camera insieme, un incubo. Se mi svegliavo (affamato) nel cuore della notte russava talmente che non riuscivo più a prendere sonno. All’inizio mi pareva uno sconosciuto. Poi mi resi conto che papà era un uomo di un umorismo straordinario. E così, complice una certa sorniona ironia tipica dei romani che condividiamo, ci siamo ammazzati dalle risate. Io ero un po’ str0nz0: quando ho cominciato a fare il regista, non volevo che parlasse di me. Ed ero anche un po’ snob. Lui no. Lui era un uomo di tv; e un uomo di tv è di tutti”.