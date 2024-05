La storia della piccola Asia, la 14enne malata di tumore che è stata insultata sui social per via del suo aspetto

La storia di questa 14enne si è diffusa sui social, lasciando tanta amarezza nel cuore di chiunque si sia ritrovato a leggerla. Il suo nome è Asia e vive a Sala Consilina, in provincia di Salerno. Una piccola guerriera con una forza incredibile, che nonostante la sua giovane età combatte una difficile battaglia.

Asia è una paziente oncologica e ogni giorno combatte il suo mostro con determinazione. La sua storia è stata raccontata dalla testata giornalistica Il Mattino con un solo scopo, quello di far capire alle persone quanto spesso la loro cattiveria possa far male nella vita di una persona.

La 14enne sta combattendo la sua battaglia tra le mura dell’ospedale Santobono-Pausillipon di Napoli. Trascorre la maggior parte della giornata a passeggiare tra i corridoi e ad usare il telefono. Come ogni altro suo coetaneo, Asia utilizza i social. Le piace postare foto, condividere post e vedere quello che pubblicano i suoi amici. Proprio sui social, delle persone crudeli le hanno spezzato il cuore.

A tutti sarà capitato di vedere o usare la funzione su Instagram per mandare messaggi anonimi. Alcuni utenti hanno iniziato ad insultarla per via del suo aspetto, nonostante abbia perso i capelli per colpa di un “mostro” e a dirle che aveva degli amici solo perché era malata. Parole bruttissime che la 14enne è stata costretta a leggere, ma Asia non si è lasciata abbattere e ha deciso di rispondere a tono a tutti quei messaggi.

Scusa se faccio la chemio per un tumore che non ho deciso io di avere.

La storia della piccola Asia è un insegnamento importante

È stata proprio la sua famiglia a voler raccontare quanto accaduto alla piccola Asia. Lo scopo è stato quello di sensibilizzare le persone davanti ad una situazione come quella di questa 14enne e mostrare quanto odio ci sia sulle piattaforme social. Non solo, lo scopo è stato anche quello di mostrare quanto questa piccola paziente sia coraggiosa e determinata a sconfiggere il suo male.

Asia vive nel reparto oncologico. Suona il pianoforte che ha trovato proprio in quella struttura sanitaria, ogni giorno conta sulle cure e sull’amore di quelle persone in camice bianco e da quando la sua storia è stata raccontata, sta ricevendo un supporto incredibile. Le sono arrivate delle bellissime sorprese anche da parte di star come Luca Argentero e Rocco Hunt.