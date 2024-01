Trudi sulla bambola di Chiara Ferragni: “Mai parlato di beneficenza”

Trudi, l’azienda che produce peluche e che ha realizzato la bambola con le sembianze di Chiara Ferragni, ha rotto il silenzio dopo che quest’ultima è stata iscritta al registro degli indagati di Milano con l’ipotesi di truffa aggravata. Lo ha fatto prendendone però le distanze.

“Trudi si dichiara estranea a qualsiasi attività di beneficenza o altra iniziativa sviluppata autonomamente da Tbs Crew di Chiara Ferragni“. L’azienda ha poi precisato che “il packaging e la bambola stessa non hanno mai riportato alcuna comunicazione riferente ad azioni di beneficenza o altro“. Insomma, da parte di Trudi era una semplice mossa commerciale. La stessa Giochi Preziosi (che ha acquistato Trudi nel luglio del 2019) ha confermato dichiarando “l’estraneità verso ogni operazione intrapresa dalla precedente gestione del marchio friulano contattato all’epoca da Tbs Crew“. E “si riserva di intraprendere eventuali azioni legali qualora si riscontrasse un proseguo di notizie errate e fuorvianti a danno del marchio stesso“.

Trudi: “Mai parlato di beneficenza”

A parlare di beneficenza sarebbe stata solo Chiara Ferragni con dei video promozionali su Instagram: “Ho creato una limited edition della bambola di Chiara Ferragni il cui intero ricavato andrà a questa associazione no profit. La potete trovare su The Blonde Salad da adesso e da domani sul sito di Trudi e da altri rivenditori“. Una dichiarazione in qualche modo ridimensionata dalla stessa società di Chiara Ferragni che in queste settimane, alla luce delle indagini in corso, ha specificato che i soldi donati all’associazione provenivano solo dalla vendita delle bambole vendute sul sito The Blonde Salad, non specificando però quante erano. Nel dubbio, i giornalisti del programma Zona Bianca hanno contattato la ceo e fondatrice dell’associazione che avrebbe dovuto ricevere i soldi e sollecitata sulla vicenda, ha negato di conoscere l’imprenditrice. “Non so chi sia questa donna e non ho ricevuto alcuna donazione“.