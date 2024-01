Convinzione dei gieffini: “Pubblico stufo di Beatrice! Applausi contro di lei”

Beatrice Luzzi ieri al Grande Fratello ha dovuto affrontare un nuovo scontro, questa volta con Perla Vatiero, che nei giorni scorsi in più occasioni ha sparlato della coinquilina. In casa gli occhi dei detrattori dell’attrice hanno iniziato a brillare quando hanno capito che avrebbero potuto riposarsi e alcuni di loro hanno cominciato a maturare una convinzione in merito ai consensi del pubblico.

La convinzione di alcuni gieffini.

Dopo la puntata Letizia Petris rivolgendosi a Paolo Masella, Perla Vatiero e Massimiliano Varrese ha parlato degli applausi del pubblico in studio. La gieffina ha notato che per la prima volta gli applausi erano per un’antagonista di Beatrice: “Ragazzi è la prima volta che sento applaudire il pubblico contro Bea e non pro Bea. Avete sentito quanti applaudivano contro?“.

I ragazzi non sanno che tra il pubblico c’erano due pullman di fan calabresi di Giuseppe Garibaldi, in gita a Cinecittà, oltre a decine di Perletti. Dopo le considerazioni di Letizia, Paolo ha annuito e Massimiliano ha aggiunto di aver sempre previsto la caduta della regina di cuori: “Le cose cambiano, uno si stufa. Io che vi ho sempre detto a tutti? I conti qui si fanno alla fine. Questo è quello che vi ho scritto nel messaggio. E io non scrivo mai cose a caso“.

Se l’attore di ‘Luca era Gay’ ha questa convinzione potrebbe chiedere ai suoi amici di nominarlo per finire al televoto con Beatrice.

La gioia di Anita Olivieri.

Durante l’ultimo daytime Anita Olivieri in confessionale ha rivelato: “Perla per Beatrice potrebbe diventare il suo vero tallone d’Achille.Vedo tanta difficoltà nell’affrontare i discorsi con Perla ed è evidente. Essendo una ragazza di 25 anni le tiene tanto testa e ce ne siamo accorti tutti“.

Più o meno lo stesso pensiero di Varrese: “Perla è finalmente quella persona che può prenderle lo scettro“.