è preoccupato per il suo cucciolo

Un bimbo non riesce a smettere di piangere perché è molto preoccupato per il suo piccolo cucciolo e per quello che deve affrontare.

C’è un video su Facebook che sta riempiendo di tenerezza il cuore degli utenti dei social. Un bambino non riesce a smettere di piangere per il suo cucciolo. Si trovano in una circostanza particolare, il cucciolo deve affrontare una certa situazione e il bambino è tanto preoccupato da non riuscire a trattenersi. È un pianto a dirotto il suo, che nemmeno le parole di rassicurazione della mamma riescono a fermare. Di sicuro è la testimonianza di un carattere molto dolce, ma cerchiamo di capire che cosa è successo in realtà per provocare una reazione tanto forte in lui.

Bimbo non può smettere di piangere: è troppo preoccupato per il suo cucciolo

Il video inizia nell’abitacolo di un’automobile e mostra il bambino già in lacrime vicino alla sua mamma che si trova alla guida. Con loro è presente un piccolo cucciolo di chihuahua.

Le scritte nel video ci spiegano molto bene la situazione. Questo cucciolo deve affrontare la sua vaccinazione e, quindi, mamma e bambino si sono recati con lui dal veterinario. Le cure per i cuccioli sono fondamentali perché a quell’età possono avere diversi problemi di salute.

Stava andando tutto bene, il cucciolo era tranquillo, ma nel momento dell’iniezione da parte del medico, il cane ha sussultato e ha pianto. Probabilmente ha sentito l’ago nella pelle e questo, oltre ad avergli fatto sentire un po’ di dolore, lo ha spaventato.

Il tutto, però, è durato appena pochi secondi. Poi, il medico ha massaggiato delicatamente pelle e pelo del piccolo e lui si è tranquillizzato immediatamente. Questo non è bastato a tranquillizzare il bambino che ha iniziato a piangere a dirotto senza riuscire a fermarsi.

Il piccolo Mau ha eseguito la sua vaccinazione con successo e poi la mamma l’ha dato subito in braccio a Jaden, dopo aver sistemato le questioni burocratiche. Il piccolo tremava un po’, ma ha poi trovato conforto nell’abbraccio del suo fratello umano.

Tra le lacrime, Jaden ha detto che non vuole che la mamma prenda il cane per portarlo dal dottore. La mamma ha cercato di tranquillizzarlo con un tono di voce calmo dicendo che le dispiaceva e che sarebbe andato tutto bene perché il cane stava bene e non aveva nessun problema.

Dopo per entrambi c’è stata la possibilità di mangiare un bel gelato e tutta la tristezza, la preoccupazione e la paura sono scomparse.

I commenti a questo video sono stati moltissimi, tante persone sono rimaste davvero colpite dalla compassione e dall’empatia provata dal bambino nei confronti di un animale.

Sicuramente, chi è in grado di provare e di mostrare questi sentimenti diventerà una persona gentile e compassionevole, mai una persona cattiva. Nel mondo c’è bisogno di persone con questo carattere dolce soprattutto nei confronti degli animali che spesso vengono maltratti, abbandonati o peggio.