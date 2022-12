Andrea Iannone ed Elodie, scoppia la polemica: “Selfie e autografi rifiutati”

Erano in pochi a scommettere sulla love story di Elodie e Andrea Iannone e invece per adesso i due sembrano più innamorati che mai. Questa settimana però una prima polemica ha travolto la neo coppia e a parlarne è stato Alberto Dandolo su Oggi. Secondo il noto giornalista di gossip Andrea Iannone e la cantante di Ok Respira durante una serata in un locale avrebbero rifiutato di farsi dei seflie con alcuni ammiratori.

“Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Elodie e Andrea Iannone. Qualche sera fa i due piccioncini sono stati avvistati in piena notte nel privé di un noto locale, un ex night club, a pochi passi dalla stazione centrale di Milano. Elodie ormai si sente Madonna. Ha rifiutato sdegnata ogni richiesta di selfie. Scortati come due star di Hollywood i due però si sono categoricamente rifiutati di assecondare qualsivoglia richiesta di selfie e contatti da parte di alcuni ammiratori ospiti della discoteca. Apparendo freddi e scostanti. “Elodie negli ultimi tempi sembra essere cambiata. Non è più la ragazza semplice e spontanea che abbiamo conosciuto ” ripetono come un mantra alcuni amici storici della cantante romana. In molti di loro attribuiscono questa sua metamorfosi alla frequentazione con Iannone”. Essere carini e disponibili con i fan è un dovere di qualsiasi personaggi famoso, ma è anche vero che una giornata storta capita a tutti, o semplicemente i due volevano godersi una serata in tranquillità. Ma può anche essere che Andrea Iannone ed Elodie siano della scuola di Alessandra Amoroso, ‘se poi lo faccio a te gli altri ci rimangono male e questo non mi va‘.



Elodie, le parole su Andrea Iannone a Verissimo: “Un bravo corteggiatore”.

“Ah, mi hai vista sui settimanali con lui? Sì è vero, ci stiamo frequentando da un mese e mezzo e ci stiamo conoscendo. Con lui sto bene, è un bel periodo. – ha dichiarato Elodie a settembre – Posso dirti che lui mi piace, ma è anche vero che lo conosco da poco tempo. Parliamo tanto insieme, ci divertiamo e questo è l’importante. Se ho le farfalle nello stomaco? No Silvia ti prego a questo non rispondo. Però confermo che è un bravo corteggiatore”.