“Dopo 7 mesi abbiamo deciso di sposarci” è arrivato il grande giorno per la Vippona, presene al matrimonio anche l’ex marito

Matrimonio civile al Campidoglio per Manila Nazzaro e Stefano Oradei il 4 Maggio: si aspetta con ansia la festa con oltre 100 invitati

Manila Nazzaro e Stefano Oradei hanno coronato il loro sogno d’amore con un matrimonio da favola. L’ex Miss Italia e il ballerino si sono sposati sabato 4 maggio con un emozionante rito civile in Campidoglio, a Roma. La cerimonia è stata un momento carico di significato per la coppia, che ha deciso di celebrare il loro amore in modo intimo e discreto.

Presenti alla cerimonia le damigelle della sposa, Milena Miconi e Angela Melillo, oltre all’ex marito di Manila, Francesco Cozza. Dopo il grande passo del matrimonio civile, i neo sposi hanno condiviso sui social alcuni scatti del loro giorno speciale. All’Hotel Mecenate Palace hanno ringraziato gli ospiti con un rinfresco e una bellissima torta con i loro nomi e molti cuori, simboli del loro amore.

Ma le celebrazioni non sono terminate qui: il prossimo 13 maggio Manila e Stefano si preparano ad accogliere oltre 150 invitati per una grande festa che sigillerà definitivamente la loro unione a villa Miani. Sembra che la coppia non veda l’ora di festeggiare con amici e parenti e di condividere con loro la gioia di questo momento indimenticabile. Le parole di Milena durante i preparativi:

“Forse avrei voluto una festa più raccolta, ma per Stefano questo è il primo matrimonio e voglio dargli l’importanza che merita”

Manila Nazzaro, nota per la sua partecipazione a Miss Italia e per la sua carriera televisiva e teatrale, ha sempre mantenuto una grande riservatezza riguardo alla sua vita privata. Tuttavia, in questo giorno così speciale, ha voluto condividere con i suoi fan l’emozione di unirsi per sempre a Stefano Oradei, il suo compagno di vita.

Milena è all’apice della sua carriera, dopo la partecipazione a Grande fratello Vip passa alla conduzione in radio conducendo W L’Italia su RTL 102.5, con Valeria Graci e Charlie Gnocchi. Nel 2021 pubblica la sua prima autobiografia Cintura rosa di sopravvivenza, per Rogiosi editore. Da Marzo 2023 conduce tutte le mattine il programma “Mattina Italiana” che ha vinto il Premio Microfono d’Oro, insieme a Julian Borghesan. Stefano è il noto ballerino di Ballando con le Stelle. Esperto in diverse tipologie di generi di danza sportiva, a diciannove anni vince il suo primo Campionato Italiano di Danze Latino Americane.

Un momento magico per Manuela e Stefano, forti, determinati e abili professionisti che hanno finalmente coronato il loro sogno.

