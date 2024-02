Sanremo, la classifica FIMI svela chi ha venduto di più (no, non è Angelina e neanche Geolier)

La classifica della finale del Festival di Sanremo è stato un testa a testa fra Angelina Mango e Geolier con quest’ultimo che ha trionfato a furor di popolo col televoto e la prima che ha messo d’accordo Sala Stampa e Giuria delle Radio. Ma se la guerra all’Ariston è stata fra la cantante di Amici e il rapper napoletano, nel mondo reale il vero trionfatore è Mahmood.

Tuta Gold non è solo il singolo più streammato su Spotify e fra i più ascoltati al mondo, ma è anche il più venduto in Italia. Questa settimana, infatti, ha conquistato la prima posizione della classifica FIMI battendo Geolier (secondo), Annalisa (terza) e Angelina Mango (solo quarta).

La Mango ha però un’altra soddisfazione: è l’unica artista ad avere due singoli in una Top30 caratterizzata dai brani sanremesi: quarta con La Noia e trentesima con Che T’O Dico A Fa’. Da segnalare anche la posizione 26 con La Rondine di Mango, salita in classifica grazie alla cover che ha fatto Angelina.

Classifica FIMI

1 – Mahmood (Tuta Gold)

2 – Geolier (I p’ me, tu p’ te)

3 – Annalisa (Sinceramente)

4 – Angelina Mango (La noia)

5 – Ghali (Casa Mia)

6 – Irama (Tu No)

7 – The Kolors (Un ragazzo una ragazza)

8 – Gazzelle (Tutto qui)

9 – Rose Villain (Click Boom!)

10 – Alfa (Vai!)

11 – Dargen D’Amico (Onda Alta)

12 – Loredana Bertè (Pazza)

13 – Emma (Apnea)

14 – Mr. Rain (Due Altalene)

15 – Il Tre (Fragili)

16 – Clara (Diamanti grezzi)

17 – La Sad (Autodistruttivo)

18 – Alessandra Amoroso (Fino a Qui)

19 – Ricchi e Poveri (Ma non tutta la vita)

20 – Diodato (Ti Muovi)

21 – BNKR44 (Governo Punk)

22 – Fiorella Mannoia (Mariposa)

23 – Il Volo (Capolavoro)

24 – Santi Francesi (L’Amore In Bocca)

25 – BigMama (La Rabbia Non Ti Basta)

26 – Mango (La Rondine)

27 – Negramaro (Ricominciamo Tutto)

28 – Sangiovanni (Finiscimi)

29 – Fred De Palma (Il Cielo Non Ci Vuole)

30 – Angelina Mango (Che T’O Dico A Fa)

Gli unici due brani sanremesi fuori la classifica Top30? Pazzo Di Te del duo Renga e Nek e Spettacolare di Maninni.