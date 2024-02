Anticipazioni Amici: altri tre allievi accedono al serale

Oggi agli Studi Elios di Roma si è registrata una nuova puntata di Amici e queste sono le anticipazioni diramate da Amici News e SuperGuidaTv. Nel corso della registrazione sono state assegnate altre tre maglie per il serale.

A riceverle è stata la ballerina Marison Castellanos e i cantanti Martina Giovannini e Holden. Ecco cosa riportano le anticipazioni ufficiali:

“Altre maglie per il Serale sono state assegnate. A chi? A: Martina. A farla esibire sulle note di Symphony è Anna Pettinelli che le da la maglia del serale dicendole che ogni volta che canta le vengono i brividi. A Marisol: a farla esibire è la Celentano sulle note de La Voce Del Silenzio. A Holden: a farlo esibire è Rudy che gli fa cantare Nuvola e gli da la maglia del Serale. Per Zerbi Holden è nato per fare musica. Lo stime a lo rispetta per il suo modo di amare l’arte”.